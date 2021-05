Cultura e spettacolo



Nino Frassica ospite d’onore del Festival della Risata

domenica, 23 maggio 2021, 13:00

di simone pierotti

Riprendono gli eventi in presenza a Lucca e quale evento se non il Festival della Risata, dedicato al buonumore e all’ottimismo, poteva inaugurare questa nuova stagione? La kermesse, alla sua seconda edizione, terminerà oggi ed ha visto, nella tre giorni di workshop organizzata insieme all’Associazione di Recitazione Toscana, la presenza di un big della comicità e recitazione nazionale come Nino Frassica.

L’attore siciliano, divenuto famoso negli anni’80 con le fortunate trasmissioni televisive assieme a Renzo Arbore, è divenuto un volto popolare della tv e dello spettacolo, con i suoi sketch basati su improvvisazione e non – sense, ma anche a personaggi fiction memorabili, come il Maresciallo Cecchini della serie di Don Matteo.

Nino Frassica è stato protagonista di un incontro con l’autore Vanni Baldini, organizzato presso l’auditorium San Romano: occasione per raccontare aneddoti e segreti di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, ma anche per prodigare, tra il serio e il faceto, consigli ai giovani che hanno partecipato al workshop comico. L’incontro è stato preceduto dai saluti istituzionali del primo cittadino di Lucca Alessandro Tambellini e di Oriano Landucci, past – president della Fondazione Banca del Monte di Lucca. A presentare l’iniziativa le due organizzatrici Erika Citti e Elisa D’Agostino. A margine dell’incontro, Frassica ha presentato il suo nuovo libro “Vipp. Tutta la veritàne".