Cultura e spettacolo



Notte bianca dei licei classici: aderisce il ‘Machiavelli’

giovedì, 27 maggio 2021, 14:57

La Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni, è già arrivata alla sua settima edizione. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, e sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, quest’anno si celebrerà venerdì 28 maggio 2021, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in circa 300 licei classici su tutto il territorio nazionale, un numero altissimo se consideriamo le condizioni di emergenza sanitaria in cui ci troviamo e che hanno pregiudicato e messo a dura prova la normale attività didattica.

Anche quest’anno il Liceo Classico “Niccolò Machiavelli” aderisce all’iniziativa nazionale con un programma ridotto rispetto alle precedenti edizioni, ma comunque significativo e, in contemporanea con gli altri licei classici aderenti, in quelle quattro ore straordinarie, trasmetterà, non più solo alla cittadinanza e al territorio su cui insiste la scuola, ma potenzialmente a tutti gli utenti che si vorranno collegare, tutta una serie di performance in cui i protagonisti saranno gli studenti e il valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si collegherà ad uno dei canali social del Liceo Classico, potrà assistere a recitazioni teatrali, video realizzati dagli studenti su temi vari e letture di testi classici.

Nonostante le difficoltà e nel pieno rispetto delle regole anti-covid la scuola, inoltre, tornerà ad aprire il suo portone anche a tutti coloro che vorranno visitare il suo Gabinetto di Storia Naturale guidati dalle 16.30 alle 19.30 dagli studenti della scuola.

NdR: Per poter visitare il Gabinetto occorre prenotarsi all’indirizzo di posta elettronica alessandro.grassi@isimachiavelli.com indicando l’orario in cui si intende effettuare la visita.