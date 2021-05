Omaggio alla professoressa Edda Bresciani

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 11 maggio 2021, 17:05

Un libro, “Fiorire tra le rocce. La via dell’equilibrio quando la vita si fa ripida”, nel quale Marianna racconta la sua storia di rinascita dopo essere stata colpita da un “ i mesi di dubbi, le giornate passate senza fiato se non quello dei ricordi, le nottate a rileggere

martedì, 11 maggio 2021, 16:25

La classe 5^ A del Professionale Socio Sanitario di Lucca Matteo Civitali si è qualificata al terzo posto al concorso Regionale PRIZE “Vincere con la creatività e non con l’azzardo” nella categoria poesie/canzoni

martedì, 11 maggio 2021, 14:21

Giovedì 13 maggio il Circolo del Cinema di Lucca, in collaborazione con il Cinema Centrale, parte con una mini rassegna di tre film in prima visione per celebrare la ripartenza dell’attività cinematografica nazionale

martedì, 11 maggio 2021, 13:05

Apertura straordinaria nei fine settimana per la mostra antologica “Frédéric Bruly Bouabré. Arte Alfabeto Universale” al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7)

lunedì, 10 maggio 2021, 17:31

Il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica, in collaborazione con il Centro di Medical humanities dell'Università di Bologna, la Società Medico Chirurgica e la Fondazione Mario Tobino, dedicano una giornata di studi a Mario Tobino, per riportare all'attenzione critica l'opera del medico-scrittore attraverso un'indagine letteraria, storica e critica dei suoi...

lunedì, 10 maggio 2021, 15:01

Prosegue in remoto, a seguito dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e dei protocolli di sicurezza anti-contagio, l'attività associativa del Circolo Culturale "L'Agorà" e il Centro studi "Gioacchino e Napoleone" di Reggio Calabria, presiedute da Gianni Aiello, in occasione del bicentenario "1821-2021" hanno organizzato la XVIII edizione del...