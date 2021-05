Cultura e spettacolo



Presentato il progetto “A scuola e…altrove” al Real Collegio

venerdì, 28 maggio 2021, 19:01

E' stato presentato questa mattina il progetto “A scuola e…altrove” presso il Real Collegio di Lucca con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale nella persona della dirigente Dott.ssa Donatella Bonriposi.



Il 28 maggio, alle ore 11,00 presso il Chiostro di S. Caterina del Real Collegio, si è tenuta la conferenza stampa relativa alla presentazione del progetto “A scuola e…altrove” organizzato dal Polo Fermi-Giorgi, in collaborazione con il Real Collegio di Lucca nella persona del Presidente Franceschini e di tutto il Consiglio di Amministrazione. Il Real Collegio lavora da tempo al progetto di inclusione sociale, rivolto a ragazzi e giovani con bisogni educativi speciali. L’esperienza ha preso corpo nel primo trimestre del 2021. Il progetto, supportato dall’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e avviato in via sperimentale nel mese di aprile 2021, prevede la realizzazione, presso il Real Collegio, di diverse attività da realizzarsi per tutto il corso dell’a.s 2021/2022, con l’inserimento di studenti con bisogni educativi speciali e non. Noi docenti abbiamo ben chiaro che la scuola superiore, nei confronti degli alunni BES non deve avere solo il compito di inserirli e possibilmente integrarli, ma, come del restoper tutti i ragazzi,deve preparare il terreno per il loro futuro. I nostri studenti passano la maggior parte delle ore a scuola,in classe con gli altri compagni,ma alcuni di loro hanno più difficoltà degli altri e questo progetto è proprio a loro rivolto al fine di fornire supporto e competenze propedeutici alla futura uscita dall'ambito scolastico. Scopo primario è il contatto con l'esterno.Operare in un ambiente diverso da quello della scuolaerendere gli studenti più autonomi ricercando una valida soluzione di alternanza scuola-lavoro. Allorquando il Real Collegio ci ha messo a disposizione questa prestigiosa strutturasi sono palesate dell'idee che erano già latenti dentro di noi, quali aprirsi all'esterno,fare uscire dalla scuola gli studenti una volta la settimana e prepararli a svolgere semplici mansioni. L’iniziativa si incontra alla perfezione con il progetto di apertura del Real Collegio, che vuol andare oltre la frequentazione per eventi culturali, espositivi e di intrattenimento. Il RC vuole diventare uno spazio aperto ed un percorso alternativo fruibile da parte dei cittadini e dei turisti, un collegamento fra le Mura e piazza San Frediano, che si sviluppa attraverso i chiostri ed i porticati, permettendo di apprezzare le diverse architetture. Pensiamo di offrire un servizio di accoglienza e guida coinvolgendo le risorse indirizzate dalla scuola nell’ambito del progetto.



Le diverse azioni previste saranno: ● accoglienza turistica(attività di reception, visita del luogo, contatti con i visitatori in maniera cortesemente corretta) ● laboratoricreativi ● visite guidate(conoscenza attenta di alcune zone della città, saper osservare) Le attività svolte potranno inoltre rientrare, per gli studenti interessati, all’interno dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).



Il progetto, che proseguirà nel mese di giugno, consentendo il consolidamento delle diverse attività svolte, verrà proposto, a partire dal mese di settembre, anche a tutti gli altri istituti secondari della città di Lucca, favorendo così uno scambio costruttivo e arricchente di esperienze e buona prassi. Ideatori del progetto le prof. Marina Pisani, Claudia Fenili, Cristina Lucchesi, con il contributo dai colleghi Massimo Malatesta e Annamaria Landucci.