Cultura e spettacolo



Ripartono gli appuntamenti con il Circolo del Cinema

martedì, 11 maggio 2021, 14:21

Giovedì 13 maggio il Circolo del Cinema di Lucca, in collaborazione con il Cinema Centrale, parte con una mini rassegna di tre film in prima visione per celebrare la ripartenza dell’attività cinematografica nazionale.

Il programma presenta tre film recentemente vincitori di vari premi cinematografici. Giovedì 13 maggio verrà presentato l’ultimo film di Woody Allen, Rifkin’s Festivals, in versione originale sottotitolata; giovedì 20 maggio sarà la volta del vincitore dell’Oscar come miglior film straniero definito da Paolo Sorrentino uno dei più bei film di questi tempi, Un Altro Giro, dal regista di Festen e de Il sospetto, Thomas Vinterberg; giovedì 27 maggio invece verrà proiettato il controverso film vincitore dell’Orso d’oro all’ultimo festival di Berlino, sempre in versione originale sottotitolata, Sesso Sfortunato O Follie Porno di Radu Jude.

Può accedere alle proiezioni chiunque, chi avrà l’ultima tessera del Circolo del Cinema sottoscritta (anno sociale 2019/2020) potrà partecipare acquistando il biglietto a prezzo ridotto di 5 euro. Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it