Tre incontri sulla figura di Enrico Berlinguer

giovedì, 13 maggio 2021, 09:28

Secondo appuntamento con i concerti della Sagra Musicale Lucchese, giunta quest'anno alla sua 58esima edizione. Dopo l'esordio online con l'organista Stefania Mettadelli dalla chiesa di Sant'Angelo in Campo, ecco che sabato (15 maggio) alle 18 tornerà protagonista la musica dal vivo in presenza di pubblico

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:13

Sold-out a tempo record per gli appuntamenti del Festival "Dialoghi geopolitici" in programma sabato 15 maggio nella Chiesa di San Francesco e promossi dall'associazione LuMeN (Lucca Mondo Nazioni) e dalla rivista Limes, con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:10

Tornano con il pubblico in sala i Concerti di primavera del centro di promozione musicale Animando per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca. Dopo i due primi appuntamenti in streaming, ecco che domenica (16 maggio) si torna nuovamente in presenza seguendo le normative di sicurezza anticovid

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:08

Un sestetto e un percorso tra Ottocento e Novecento con pagine di Francis Poulenc e Ludwig Thuille. Questo il file rouge del concerto della stagione Open dell'ISSM "L. Boccherini" di venerdì 14 maggio, alle 20

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:15

Anche Ben Harper rinvia la sua partecipazione ad LSF all’edizione 2022. Il cantautore californiano salirà sul palco di Piazza Napoleone domenica 17 luglio 2022 accompagnato dagli Innocent Criminals, sua band storica

martedì, 11 maggio 2021, 21:38

L'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti venerdì 14 maggio alle ore 17.30 renderà omaggio alla Prof.ssa Edda Bresciani, illustre concittadina e Socia dell'Accademia, egittologa di fama internazionale, recentemente scomparsa, con l'evento "Ricordando Edda Bresciani"