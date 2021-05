Valorizzare le dimore storiche italiane: Photolux e ADSI insieme per un challenge dedicato agli instagramers

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 14 maggio 2021, 15:04

L’opera ritrovata grazie alle impronte digitali. Il Salvator Coronatus è una scultura in terracotta proveniente dalla chiesa di Santa Maria Corteorlandini rimasta per secoli senza attribuzione

venerdì, 14 maggio 2021, 11:40

Lo sviluppo del linguaggio musicale beethoveniano dagli esordi viennesi fino alla maturità artistica e alle sue ultime opere. È questo il tema dei due concerti che il Trio Maffei terrà sabato 15 alle 20 e domenica 16 maggio alle 18 all'auditorium di piazza del Suffragio, in occasione di Boccherini Open...

venerdì, 14 maggio 2021, 11:10

Sabato 15 maggio, alle 17, prosegue nel Teatro di San Girolamo il Puccini Chamber Opera Festival organizzato dalla associazione Cluster in collaborazione col Teatro del Giglio. Anche il secondo appuntamento, dal titolo Opera Racconto, andrà in diretta streaming per cui ci si potrà collegare cercando su google Ema Vinci Official...

giovedì, 13 maggio 2021, 09:28

Secondo appuntamento con i concerti della Sagra Musicale Lucchese, giunta quest'anno alla sua 58esima edizione. Dopo l'esordio online con l'organista Stefania Mettadelli dalla chiesa di Sant'Angelo in Campo, ecco che sabato (15 maggio) alle 18 tornerà protagonista la musica dal vivo in presenza di pubblico

giovedì, 13 maggio 2021, 07:56

L’associazione “Sinistra con” prosegue nelle attività in corso da tempo di studio e confronto sulla storia della sinistra italiana con un ciclo di tre incontri dedicati al pensiero e alle politiche di Enrico Berlinguer, indimenticato segretario del P.C.I.

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:13

Sold-out a tempo record per gli appuntamenti del Festival "Dialoghi geopolitici" in programma sabato 15 maggio nella Chiesa di San Francesco e promossi dall'associazione LuMeN (Lucca Mondo Nazioni) e dalla rivista Limes, con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio