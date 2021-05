Cultura e spettacolo



'Viver Lucense': il sindaco alla Domus Romana

venerdì, 7 maggio 2021, 16:42

Oggi (7 maggio) il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini alla Domus del “Fanciullo sul Delfino” per presentare le origini della Città, in ambito del programma televisivo “Viver Lucense” realizzato dal canale NOI TV.



Durante il suo intervento il sindaco ha evidenziato l’importanza del patrimonio storico portato alla luce e conservato alla Domus, il ruolo significativo che Lucca ha svolto in epoca romana, testimonianze che fanno del sito uno dei simboli più rappresentativi della città, motivo di orgoglio per i lucchesi.



Ha poi voluto esternare la propria gratitudine per l’impegno svolto dalla proprietà per la complessa opera di scavo e musealizzazione della Domus e per le attività culturali che vengono svolte per la divulgazione. Esempio pilota Pubblico-Privato per la gestione e valorizzazione dei Beni Culturali.

La puntata dedicata alla Domus andrà in onda domenica alle 21,00 sul Canale NOI TV (Toscana, Lazio, Umbria) e in streaming on line.