Cultura e spettacolo



Al festival 'L'Augusta' ci saranno anche Veneziani, Zecchi e Feltri

venerdì, 11 giugno 2021, 16:53

Si rinnova per la seconda stagione consecutiva il festival culturale "L'Augusta, La Fortezza delle Idee", organizzato dall'omonima associazione. Tra il 25 giugno e il 27 luglio, ben 6 incontri all'insegna di attualità, politica, storia, filosofia e cultura generale, che si svolgeranno in Piazza Napoleone, nel cuore del centro storico.

Anche quest'anno gli appuntamenti saranno l'occasione per affrontare tematiche sia locali che nazionali, oltre alla presentazione librarie. Fra gli ospiti, tra gli altri, Francesco Borgonovo, Marcello Veneziani, Antonio Rapisarda, Stefano Zecchi, Nicola De Felice, Gian Micalessin, Tony Capuozzo, Emanuele Ricucci e Vittorio Feltri.

"Abbiamo voluto aggiungere un appuntamento in più, visto il grande successo di pubblico riscontrato nella scorsa edizione - spiega il presidente de L'Augusta, Iacopo Di Bugno - non solo confermare, ma rilanciare una manifestazione del genere, totalmente autofinanziata, è una grande occasione per la nostra città e, ne siamo convinti, uno sprone per tornare a pensare ad una cultura alta, libera dal cappio del politicamente corretto che, soprattutto negli ultimi anni, sta minacciando di soffocarla".

Nei prossimi giorni verrà presentato il calendario definitivo delle serate.