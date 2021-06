Al via “Cartoline Pucciniane”, si parte con ‘La bohème’

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 4 giugno 2021, 13:37

In occasione della fine del suo mandato come direttore artistico del Teatro del Giglio di Lucca, il maestro Aldo Tarabella ha voluto pubblicare il suo saluto

venerdì, 4 giugno 2021, 13:35

Giovanni Tommaso, lunedì 7 giugno, parteciperà, con il contributo della Banca del Monte di Lucca, alla presentazione del suo recentissimo libro: “Abbiamo tutti un blues da piangere”, edito da Albatros, nella splendida cornice di Palazzo Pfanner, alle 18,00

venerdì, 4 giugno 2021, 13:06

L'Associazione Artistico Culturale "APS Laboratorio Brunier", dopo un periodo di restrizioni causa covid-19 in cui ha realizzato l'attività artistica musicale in streaming, riprende in presenza MusicArt IV Edizione inserita nel Vivi Lucca 2021 dall' 8 al 20 giugno 2021 presso Villa Bottini via Elisa, 9 - Un Bene Culturale da...

venerdì, 4 giugno 2021, 10:47

Ancora due week end in compagnia dell'arte di "Frédéric Bruly Bouabré, grazie alle aperture straordinarie della mostra antologica "Frédéric Bruly Bouabré. Arte Alfabeto Universale", questo fine settimana e il prossimo

venerdì, 4 giugno 2021, 09:37

"Il Jazz a Lucca: omaggio ad Antonello Vannucchi" di sabato 5 giugno 2021 sarà trasmesso in streaming. A causa delle prescrizioni dovute al COVID i posti disponibili in sala, limitati per le normative, si sono esauriti rapidamente

giovedì, 3 giugno 2021, 16:54

Incetta di premi per gli alunni che studiano strumento musicale presso l’I.C. Lucca Centro storico scuola secondaria I grado “Carducci”. Gli alunni di clarinetto, pianoforte, violino e violoncello si sono davvero distinti per bravura tanto da conseguire numerosi premi, assegnati loro dalla giuria