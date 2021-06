Cultura e spettacolo



Al via il 17 giugno con La bohème la rassegna delle Cartoline Pucciniane Appuntamento alle 21.30 in piazza del Giglio

martedì, 15 giugno 2021, 13:45

Parte con La bohème l'ottava edizione delle Cartoline pucciniane, l'appuntamento serale con i recital per canto e pianoforte nella suggestiva cornice di Piazza del Giglio. La prima serata della rassegna che animerà l'estate lucchese da giugno a settembre prende il via il 17 giugno alle 21.30.

Questo primo evento dedicato a La bohème è realizzato dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini" di Lucca.

I protagonisti della Cartolina saranno Tiziano Barontini nel ruolo di Rodolfo e Ricardo Crampton nel ruolo di Marcello; insieme a loro, gli allievi dell'ISSM "L. Boccherini" delle classi di canto dei Maestri Giovanni Dagnino e Maria Pia Ionata: Lara Leonardi nel ruolo di Mimì e Marianna Giulio come Musetta. Al pianoforte, gli allievi della classe di accompagnamento pianistico del Maestro Massimo Morelli: Arianna Presepi (pianista I e II quadro), Alessio Ciprietti (pianista III quadro) e Gilberto Rossetti (pianista IV quadro).

L'edizione 2021 della rassegna è come di consueto dedicata a selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte, ed è promossa e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca nel segno di "The Lands of Giacomo Puccini", con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Toscana e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifatture Sigaro Toscano, Italia Technology Alliance.

Il cartellone 2021 delle Cartoline pucciniane continua con: La rondine (1° luglio) e Madama Butterfly (15 luglio). Il 5 agosto sarà in programma un Recital lirico pucciniano, mentre l'ultima cartolina – il 2 settembre - sarà dedicata a Tosca.

Posto unico 12 euro. I biglietti, comprensivi del ticket di ingresso al Puccini Museum – Casa natale, sono in vendita su www.TicketOne.it, alla Biglietteria del Teatro del Giglio (email: biglietteria@teatrodelgiglio.it) e al bookshop del Puccini Museum (info@puccinimuseum.it).