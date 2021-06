Cultura e spettacolo



'Appuntamento in giardino' in Lucchesia

venerdì, 4 giugno 2021, 15:37

Appuntamento in giardino, in Lucchesia, sabato 5 e domenica 6 giugno, con orario 10-18: i Giardini di Ville e Palazzi Lucchesi vi aspettano per due giornate specialmente dedicate in tutta Europa al Giardino!



I giardini dei diversi Paesi illustrati in una mappa europea scaricabile. In occasione dell'iniziativa Rendez Vous aux jardin, nata in Francia e seguita in molti Paesi Europei, promossa da APGI-Parchi e Giardini d'Italia e coordinata in Lucchesia da AVPL - Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, sono proposte visite ai giardini dal fascino monumentale e privato insieme. Protagonisti nei diversi affascinanti scenari saranno: i diari e racconti della Contessa Maria Sofia Gambaro alla Villa Gambaro di Petrognano con pic-nic in giardino; autorevoli pubblicazioni di studio per approfondire la conoscenza del sistema di Ville e Palazzi Lucchesi e conversazioni sul giardino con il Presidente AVPL alla Villa Torrigiani di Camigliano; visita speciale con i proprietari al Giardino di Palazzo Pfanner nel centro storico; una rievocazione storica con costumi, auto d'epoca e tableaux vivants vi riporteranno indietro alla Villa Reale di Marlia degli anni '20 e '30 con gli ospiti famosi della contessa Mimì; conversazioni con un esperto di agrumi dell’azienda Oscar Tintori e con il noto etnobotanico Marco Pardini sulle virtù delle piante si svolgeranno alla Limonaia della Villa Grabau di San Pancrazio. La domenica visite guidate offerte con il contributo del Comune di Capannori nell'ambito di 'Vivi le Ville', da prenotare direttamente con le guide Info e Guide, La Giunchiglia, TurisLucca.



Quale migliore riapertura - dopo tanto grigiore e tristezza passati – di un incontro nella natura modellata nei secoli con genialità e pazienza dall’uomo, due giornate per vivere la ricchezza di arte, storie di famiglia e paesaggio in luoghi di delizie da conoscere sempre meglio e condividere! Programma generale e specifico per ogni Giardino scaricabile su: www.villeepalazzilucchesi.it, Mappa dei giardini aperti in Europa: www.apgi.it Info: segreteria@villeepalazzilucchesi.it L' ingresso a pagamento usuale dei diversi luoghi rimane invariato, gli eventi saranno offerti in diversi momenti della giornata nel rispetto del distanziamento.