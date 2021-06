Cultura e spettacolo



Camihawke incontra i fan a Lucca

martedì, 8 giugno 2021, 14:49

Camilla Boniardi, che in tantissimi conoscono come "Camihawke", sceglie la città di Lucca per presentare al pubblico il suo primo romanzo. La giovanissima web creator che solo su Instagram ha coltivato negli anni una community da oltre 1,2 milioni di follower sarà infatti presente dal vivo per incontrare i fan ed autografare il libro "Per tutto il resto dei miei sbagli" (ed. Libri Mondadori): una storia di vita vissuta, tra lacrime, sorrisi e introspezione, in cui la scrittrice ha messo tanto di sé, con una narrazione in cui possono riconoscersi milioni di ragazzi e ragazze.

Un libro appena uscito eppure da subito balzato ai vertici delle classifiche, che sarà oggetto dell'evento organizzato da Mondadori e dalla libreria Il Collezionista, in collaborazione con Lucca Comics & Games. L'appuntamento è per sabato 12 giugno 2021, alle ore 14 al cinema Astra (p.za Napoleone), con l'artista che sarà introdotta da Emanuele Vietina direttore generale di Lucca Comics & Games.

Per garantire la sicurezza del pubblico, l'evento è a posti limitati e numerati. I biglietti sono disponibili gratuitamente pre acquistando il volume alla libreria "Il Collezionista" di Piazza San Giusto a Lucca, (anche telefonicamente al numero 0583 491212) fino alle ore 11 di Sabato 12 Giugno. Inoltre, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà aperto anche un modulo di prenotazione online.

Info su come prenotare: http://www.ilcollezionistalucca.com/

Chi è Camihawke - Camilla Boniardi in arte Camihawke, è uno dei personaggi che ha saputo meglio coniugare la presenza sul web a quella degli altri media: si è contraddistinta per il tono di voce con cui racconta la sua realtà e quella dei social, con un'ironia e una finezza particolarissime, e ha fatto della "normale e comune imperfezione" la chiave centrale del suo racconto.

Oltre ai suoi canali sul web, la sua esperienza alterna la radio all'intrattenimento televisivo: è stata co-conduttrice del programma "Girl Solving" su Radio2 (2017-2018); è tra le protagoniste di Pink Different su FoxLife (2017); ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show "Nella mia cucina" su Rai2 (2019). Nel 2019, Camihawke diventa Ambasciatrice AIRC, è protagonista della webserie «20900» insieme all'amica e collega Alice Venturi, viene votata come Miglior Instagrammer ai Macchianera Internet Awards e partecipa come speaker a TedX Rimini.