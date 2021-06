Cultura e spettacolo



'Chiostro d'estate': il programma della prima settimana del Real Collegio

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:42

Il 26 giugno, il Real Collegio di Lucca inaugura la stagione estiva 2021 con una riflessione importante e necessaria: nel pomeriggio si terrà, infatti, l’incontro “Salute mentale e cura tra riabilitazione e bisogni sociali.



Il meeting, organizzato dalla associazione culturale Gaetano Salvemini, vuole essere una panoramica di quelli che sono i servizi che si occupano della salute mentale nel percorso evolutivo della persona. Dalla Legge Basaglia ai gruppi Halifax a mediazione artistica. Dal centro di salute mentale al Lu.C.C.A Museum. Dai servizi pubblici della ASL a quelli presenti sul territorio come le associazioni che si occupano di riabilitazione. L’incontro inizia alle 16:30 per la durata di 3 ore con prenotazione gradita alla mail : associazionesalveminilucca@gmail.com.



Il programma prosegue il primo Luglio alle 18:00 con l’inaugurazione della nuova edizione della Scuola di Alta Formazione, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera. Sarà la professoressa Elsa Fornero in dialogo con Riccardo Del Punta ad inaugurare il ciclo di corsi di Alta Formazione dedicato ad approfondire le tematiche del diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e processuale. “E’ possibile un mondo del lavoro inclusivo. Dialogo tra una economista e un giurista” è il titolo della speciale lectio inaugurale, aperta alla cittadinanza, ad offrire una riflessione sulle prospettive del mondo del lavoro dopo le ultime complesse Riforme del diritto del lavoro. Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati all’indirizzo: segreteria@fondazionegiuseppepera.it. Nel tardo pomeriggio del 3 Luglio, alle 19:00, si terrà la presentazione del libro “Come conquistare un uomo e tenerselo” di Alberto Fiorito. “Marta ha diverse storie amorose alle spalle, una delle quali, la più recente, durata tre anni, ed è stata interrotta da lei stessa quando l’entusiasmo iniziale è scomparso e non ha trovato alcuna progettualità nell’uomo al suo fianco. Si affronta il modo di sviare le responsabilità dai compagni maschili etero che non pensano minimamente a metter su famiglia. Fino a trent’anni hanno affrontato la vita con leggerezza, impegnandosi nel lavoro e senza particolari progetti di vita.” Nella stessa giornata del 3 Luglio alle ore 21.15 tornano i concerti del centro di promozione musicale Animando.



Il chiostro di Santa Caterina sarà inondato dalle Musiche di L. V. Beethoven (Sinfonia n.7) e W. A. Mozart (Sonata in re maggiore K448). Di queste, sarà suonata la trascrizione ottocentesca per due pianoforti da Giovanni Passalia e da Claudio Cantini. Il 6 Luglio tornano i conosciuti Talk Show tenuti dal giornalista Paolo Mandoli, alle 21:00, che in questo primo appuntamento affronterà il tema delle Infrastrutture con la partecipazione dell’Assessore Regionale Stefano Baccelli. L’8 Luglio alle 21:00 torna anche lo storico festival LUCCA JAZZ DONNA, nella cornice suggestiva del chiostro di Santa Caterina che ospiterà la prima serata della 17esima edizione del festival. Sarà Alice Innocenti ad inaugurare questa importantissima rassegna di musica jazz al femminile. Il quintetto, formato da Alice Innocenti alla voce, Mattia Mazzola al sax contralto, Marco Cattani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria, eseguirà alcuni tra i brani più celebri del pianista e compositore Horace Silver, fondatore – insieme ad Art Blakey – dei Jazz Messengers e membro chiave dell'hard bop. Alcuni brani, arrangiati da Alice Innocenti, verranno presentati ed eseguiti con testi ideati dalla cantante stessa. Il primo set della serata sarà seguito dal duo formato da Stefania Tallini e Franco Piana. Un incontro speciale, questo, che unisce due forti e diverse personalità artistiche, che insieme trovano un punto di fusione attraverso un repertorio che si muove dai brani originali del flicornista e della pianista, a reinterpretazioni di standard jazz, di canzoni italiane e della musica brasiliana. Un progetto molto originale che prevede momenti di grande scambio anche con l’utilizzo di elementi inediti, per musicisti come loro: Franco Piana che si esibisce in portentosi scat vocali, o utilizzando il flicorno come una percussione; e Stefania Tallini che mette in campo anche la sua voce nell’esecuzione di alcuni brani. Complicità, intesa, interplay continui, dalla prima all’ultima nota per questo interessantissimo progetto.



Se non è indicato diversamente, l’ingresso ad ogni evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti