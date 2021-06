Cultura: venerdì inizia L'Augusta con Marcello Veneziani e Antonio Rapisarda

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 22 giugno 2021, 13:41

Il Puccini Museum, per l'Estate 2021, ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati a Giacomo Puccini uomo, oltre che compositore di fama mondiale, alle sue passioni, alla sua musica

martedì, 22 giugno 2021, 10:06

Secondo il modello del Big Bang, l'Universo ebbe origine con una "esplosione", che riempì tutto lo spazio, a partire da un punto materiale. Dopo questo momento ogni particella cominciò ad allontanarsi velocemente da ogni altra particella

sabato, 19 giugno 2021, 09:05

Sabato 19 giugno ore 18 tornano le incursioni urbane di danza e musica questa volta nel centro storico di Lucca. i musicisti dell'ISSM Luigi Boccherini e I danzatori del DIP Dance Intensive Programme daranno vita ad un percorso musicale e coreografico

sabato, 19 giugno 2021, 08:45

Gli studenti dei corsi Bachelor of Art all'estero per vivere esperienze lavorative nell'industria musicale

venerdì, 18 giugno 2021, 15:23

Al via le visite guidate alla mostra a partire dal 20 giugno. Un progetto sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

venerdì, 18 giugno 2021, 13:14

Al via sabato 19 giugno con programmazioni ininterrotte fino a domenica 5 settembre, la 40^ edizione di EstatecinemA, il cinema all’aperto allestito nel parco di Villa Bottini a Lucca