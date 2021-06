Cultura e spettacolo



‘Dance Meeting Lucca’ entra nel vivo con le incursioni urbane

venerdì, 11 giugno 2021, 12:26

Il Dance Meeting entra nel vivo delle sue attività tradizionali con le “incursioni urbane”, danza e musica si fondono per regalare emozioni in luoghi suggestivi della città di Lucca. Sabato 12 giugno a partire dalle ore 18,00 i musicisti dell’ISSM Luigi Boccherini e I danzatori del DIP Dance Intensive Programme daranno vita ad un percorso musicale e coreografico sulle mura urbane. Gli oltre quattro chilometri del perimetro saranno presidiati con ben sedici postazioni a beneficio dei passanti, dei turisti, delle persone che d’abitudine passeggiano sulle mura. Viene proposto un programma variegato che spazia da Brahams a Mozart, senza dimenticare Vivaldi, Britten e Boccherini che sarà però interpretato dai danzatori in chiave contemporanea. Brevi performance per impedire gli assembramenti che possono essere fruite semplicemente passeggiando in un luogo simbolo della città di Lucca.

Ecco il programma nel dettaglio

Salita Piazzale Verdi/ Museo della zecca

Percussioni Timoteo Cavazza e Samuele Busso :Hockrainer

danzatore: Filippo Castiglia



Caffè delle mura

Trombe Simone Soldati,Tiziano Fingolo, Marco Nonis, Samuele Cerangioli, Matteo Zanon, Fabrizio Delle Vedove, Andrea Micheli: Britten Fanfare, Bach Preludio e fuga, Simpson Sonatina

danzatrice : Mara Barbini



Porta San Pietro

Duo Violini Debora Giovannelli e Gabriele Liscia: Leclaire e Mozart

Veronica Giorgis e Debora Giovannelli: Mozart

Danzatrice: Leann Puma



Baluardo San Colombano

Oboe Leonardo Lucchesi e Emanuele Moriconi : Britten Pan, Aretusa, Baccus e Niobe

danzatrice: Olga Arigoni



Baluardo San Regolo

Duo Chtarra e flauto Mattia Dugheri e Irene Baertolesi : Margola sonata primo movimento

Chitarra Cathrine Sletner: Mertz An die entfernte

danzatrice: Margherita Gneri



Spazio Statua Cairoli

Fagotti Ola Massa, Francesco Pegazzano,Niccolò Sergi, Michele Bruno : Vivaldi, Bach

danzatrice: Irene Branchesi



Baluardo San Salvatore

Duo Violini Sofia Cesaretti e Giovanna De Siena : Boccherini

danzatrice: Irene Casini



Casa Del Boia

Chitarre Emanuele Pauletta, Alessandro Dominguez : Lawes suite for two guitars

Lisa Pastine : Mertz variation mignonnes

danzatrice: Cristina Vaino



Casa del Fanciullo

Duo Corni Lucia Bertini e Diego Landa : Mozart Kv 487.1

Violino Jeanne Hensinger : Vivaldi La Follia. Teleman Fantasia n°9 Pachelbel Canon in D

Danzatrice: Jeanne Hensinger



Baluardo San Martino

Duo Clarinetti Gabriele Petriccioli e Yilin Qu : Mozart Kv 423 Primo movimento

Yilin Qu: Kovac Homage a De Falla

danzatrice: Francesca Chisari



Porta Santa Maria

Duo violino e viola Maria Biagioni e Lamm Chun Hin : Beethoven

Danzatrice: Alice Pignatelli



Baluardo San Frediano

Contrabbasso Luca Riccomini :Fryba Suite im Alten Still Allemande

danzatore: Gianluca Rodenghi



Salita Santa Zita

Flauto Fiamma Nola : Telemann

Chitarra Avio Boccioli Mertz An Malvina

danzatrice: Sofia Grazzini



Baluardo Santa Croce

Tromboni Simone Soldati, Andrea Micheli, Riccardo Zenca, Domenico Vanni,Lucio Giunt: Arrangiamento Riccardo Zanca



Baluardo san Donato

Chitarre Luisa Santoni :Dowland Allemande, Antonio Di Masi : Brescianello Partita XVI

Francesco Gargano: J. Dowland Semper Dowland, Semper Dolens

danzatrice: Oisian Lawlor

Bastione Garibaldi

Chitarre Riccardo Cogoni e Antonio Carone : Brahams Theme e Variations op 18 Jacopo Figini : Sainz de la Maza Le danzas cervantinas

danzatrice: Raffaella Desalvi