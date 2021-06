Cultura e spettacolo



Domenica 27 giugno visite guidate sulla Linea Gotica di Brancoli, sul Monte Pittone

venerdì, 25 giugno 2021, 09:06

Dato il contesto attuale le visite saranno a numero chiuso e solo su prenotazione con partenze ad orari prefissati: ore 9:30, ore 10, ore 10:30.

Guide del comitato accompagneranno sul sentiero lungo il Monte Pittone e mostreranno le molte fortificazioni ancora presenti in questo percorso di alto valore storico e paesaggistico.

Lungo il percorso saranno presenti anche rievocatori storici con varie uniformi del tempo che permetteranno di far rivivere e far conoscere ancora più da vicino la storia di questi luoghi e non solo.

Ricordiamo che sarà possibile visitare anche il Museo della Memoria di Brancoli, presso la Chiesa di San Giusto di Brancoli. Museo che al momento si trova nelle solite stanze di sempre,ma appena saranno ultimati i lavori si sposterà nelle vicine sale, in ambienti più grandi e totalmente rinnovati.

Per adempiere alle operazioni di registrazione e organizzazioni dei gruppi si richiede di arrivare con circa 15 minuti di anticipo dall'orario di partenza.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i seguenti numeri telefonici: 3381400559 / 339 8854979 , contattarci all'indirizzo email lineagoticabrancoli@gmail.com