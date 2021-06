Due eventi Ubik: si comincia oggi con Alessandro Trasciatti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 31 maggio 2021, 18:06

Trecento licei classici: questo è il numero delle scuole italiane che, dal Trentino alla Sicilia, venerdì 28 maggio, hanno celebrato la loro “festa nazionale”

sabato, 29 maggio 2021, 16:51

Nel pomeriggio di sabato 24 aprile, il collaboratore scolastico Stefano Giovannelli, in servizio da tanti anni all’Isi Machiavelli, incontrò una prematura, tragica ed ingiusta morte per incidente stradale a Massarosa

sabato, 29 maggio 2021, 13:33

Splenderà la musica su Lucca in estate grazie al Lucca Classica Music Festival. Costretta anche quest’anno a spostarsi nei mesi estivi, dal 3 luglio al 30 agosto la manifestazione promossa dall’Associazione Musicale Lucchese e dal Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, proporrà...

sabato, 29 maggio 2021, 10:36

Sta per ripartire, dal 14 giugno, la scuola estiva Estalandia che per il settimo anno consecutivo sarà presente per tutta l’estate, negli impianti sportivi e parrocchiali di S.Pietro a Vico e Saltocchio

venerdì, 28 maggio 2021, 19:01

E' stato presentato questa mattina il progetto “A scuola e…altrove” presso il Real Collegio di Lucca con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale nella persona della dirigente dott.ssa Donatella Bonriposi

venerdì, 28 maggio 2021, 15:22

Apertura straordinaria, anche questo fine settimana per la mostra antologica "Frédéric Bruly Bouabré. Arte Alfabeto Universale" al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7), con orario 10-13 e 16-19