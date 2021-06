Cultura e spettacolo



Ecco il calendario musicale dell'associazione Sui Passi di Puccini dal 12 giugno al 10 ottobre

lunedì, 7 giugno 2021, 10:27

L'associazione musicale "Sui passi di Puccini" ritorna al pubblico proponendo una serie di eventi per questa estate 2021 presentando il ricco calendario della "II^ Rassegna Estiva" dedicata in memoria di Livio Lucchesi. Le iniziative in programma saranno 15 e si apriranno da sabato prossimo 12 giugno con il recital organistico di Manuel Del Ghingaro presso la chiesa di S. Francesco a Piazzano, per svilupparsi in appuntamenti concertistici, serate di lirica e ancora recital in varie località della nostra provincia, per chiudersi il 10 ottobre nella chiesa di S. Paolino a Viareggio con il debutto dell'Orchestra Giovanile Lucchese Giacomo Puccini diretta dal direttore artistico Manuel Del Ghingaro.

L'Associazione Musicale Sui Passi di Puccini è nata lo scorso anno a luglio 2020 all'interno della Comunità parrocchiale n°17 dell'Arcidiocesi di Lucca (Comunità "San Macario e San Giovanni Battista") e la sua denominazione è ispirata ai luoghi ed in particalre ai paesi di Chiatri Puccini e Farneta, nei quali il compositore Giacomo Puccini ha vissuto per alcuni anni, come documentano evidenze storiche. Già, nel 2020 si è svolta una rassegna concertistica dell'Associazione Musicale da parte dei soci fondatori ed ispiratori Manuel Del Ghingaro e Carlo Vitacolonna.

<<La denominazione - spiega il direttore artistico Manuel Del Ghingaro - è stata

coniata per rappresentare un simbolico itinerario musicale che muove i passi dalle opere pucciniane per collegarsi, poi, anche a repertori di autori appartenenti a periodi storici differenti ed intende dare seguito alla mission di valorizzazione, promozione e diffusione della musica, organizzando anche eventi a carattere culturale, musicale nello specifico, ma anche di formazione artistica. Inoltre eventi divulgativi come presentazioni di libri e/o ricerche con particolare riguardo alla valorizzazione di elaborati musicali, ma anche di scritti inerenti ricchezze artistiche del territorio lucchese e la sua storia. Fra le realtà formative l'Associazione offre il "Coro Michele Puccini", un percorso di apprendimento musicale che si articola in insegnamento teorico e pratica di attività corale per l'esecuzione di brani in concerto e animazioni liturgiche. Si rivolge a persone con diversi livelli di esperienza, appassionati e/o professionisti. È presente un coro di voci bianche che si dedica all'apprendimento di brani per esecuzioni di vario genere. Infine, è in via di sviluppo il progetto di "Orchestra Giovanile Lucchese Giacomo Puccini", gruppo orchestrale dell'Associazione formato esclusivamente da giovani studenti di musica, nato per offrire ai ragazzi la possibilità di imparare a far parte di un'orchestra e per dare vita, insieme, ad un percorso formativo che si propone di arrivare all'esecuzione di brani sinfonicied operistici in concerto>>.

Ecco il programma completo degli eventi:

12 giugno ore 21, chiesa di Piazzano: Recital Organistico tra Italia e Germania, Organo Manuel Del Ghingaro.

27 giugno ore 21 chiesa di S. Pietro a Vico: Concerto per Organo e Tromba.

30 giugno dalle ore 20 "Il Barbagianni" Monsagrati: Serata dedicata alla musica lirica da Mozart a Verdi a Puccini.

2 luglio ore 21 chiesa di S. Macario in Piano: Concerto del Diffusion Brass Quintet.

9 luglio ore 21 chiesa di S. Giovanni Bosco a Viareggio: Pianoforte e Chitarra elettrica. Omaggio a Morricone. Tommy Lorusso Chitarra Elettrica, Manuel Del Ghingaro pianoforte.

18 luglio ore 21 piazza davanti alla chiesa di Chiatri Puccini: Serata lirica all'insegna di Puccini.

19 luglio ore 21 chiostro di S. Caterina al Real Collegio Lucca: Concerto del Diffusion Brass Quintet.

24 luglio ore 21 Coreglia Antelminelli: Ensemble d'Archi dell'Associazione Musicale Sui passi di Puccini, arrangiamenti di colonne sonore a cura di Lorenzo Petrizzo, in collaborazione con A.M.A Cultura di Castiglione di Garfagnana.

28 luglio dalle ore 20 "Il Barbagianni" Monsagrati: Serata barocca con l'Ensemble d'Archi dell'Associazione Musicale Sui passi di Puccini.

30 luglio ore 21 chiesa S. Giovanni Bosco a Viareggio: Recital pianistico, Manuel Del Ghingaro pianoforte.

17 agosto ore 21 chiesa S. Giovanni Bosco a Viareggio: Pianoforte Manuel De Ghingaro, Soprano Serena Suffredini, Arpa Sofia Paterni e Caterina Di Giovanni.

25 agosto dalle ore 20 "Il Barbagianni" Monsagrati: La musica per strumento a tastiera. Niccolò Bartolini clavicembalo.

29 agosto ore 21 Pieve di Collodi: Concerto per Organo e Archi, Niccolò Bartolini organo, Manuel Del Ghingaro, direttore.

12 settembre ore 18 chiesa di S. Macario in Piano: Esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt. I Maestri Claudio Cantini e Giovanni Passalia al pianoforte.

10 ottobre ore 21 chiesa di S. Paolino a Viareggio: Debutto dell'Orchestra Giovanile Lucchese Giacomo Puccini dell'Associazione Musicale Sui passi di Puccini diretta da

Manuel Del Ghingaro. Alice Palese violino solista, Niccolò Bartolini organo solista, Simone Soldati tromba solista. Musiche di L. Nicolini, W.A. Mozart, Purcell, Rheinberger.

Si raccomanda la prenotazione al numero WhatsApp 329.3676132, ingresso libero eccetto nei giorni 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto.