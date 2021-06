Cultura e spettacolo



“EstatecinemA” a Villa Bottini: 40 anni di cinema sotto le stelle

venerdì, 18 giugno 2021, 13:14

Al via sabato 19 giugno con programmazioni ininterrotte fino a domenica 5 settembre, la 40^ edizione di EstatecinemA, il cinema all’aperto allestito nel parco di Villa Bottini a Lucca. Una manifestazione iniziata agli inizi degli anni ’80 dal gestore del cinema centrale Paolo Gialdini e che ancora oggi è organizzata e gestita dalla famiglia Gialdini che gestisce le sale cinematografiche cittadine. Una edizione particolare che si propone di offrire al pubblico numerosi titoli inediti, arrivando dopo oltre sei mesi di sospensione nazionale delle attività di proiezione cinematografica per l’emergenza pandemica. Le misure di sicurezza adottate già nella edizione dello scorso anno, con tracciamento degli spettatori, distanziamento delle sedute (aumentata la distanza fra le file ed introdotto il posto numerato per tutte le sedute), i dispenser di gel e l’opportunità di acquisto online consentiranno di trascorrere serate all’aperto in massima serenità.

Un programma che alterna i migliori film proposti in sala negli ultimi due mesi a prime visioni ed anteprime, oltre ad una serie di film che hanno caratterizzato gli ultimi 40 anni di cinema. Ogni giorno è caratterizzato da specifiche tematiche e generi. Il lunedì “Cinema e Musica”, il martedì “Oscar 2021”, mercoledì spazio ai ragazzi con film di animazione e per famiglie, giovedì prosegue l’appuntamento con i film di elevata qualità, il weekend alterna film internazionali e cinema italiano. Inaugurazione con il film vincitore del Leone d’oro a Venezia 2020 e vincitore dei principali premi Oscar “Nomadland”, in programma sabato 19 e domenica 20 giugno. Lunedì 21 giugno prima anteprima esclusiva dell’attesissimo film “A quiet place 2”, primo titolo ad avere superato i 100milioni di incasso negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia del 2020. La rassegna Oscar del martedì propone “The father”, con Anthony Hopkins, “Un altro giro”, Oscar miglior film internazionale, la prima visione “Una donna promettente” e “Minari”. Numerose le prime visioni per i ragazzi con “100% lupo”, mercoledì 23 giugno, la prima visione Disney “Raya e l’ultimo drago”, l’anteprima nazionale “The croods 2”, che segna il ritorno della famiglia preistorica che ha divertito con il primo film della saga, “Spirit – il ribelle”, prima visione e l’anteprima “Jungle cruise”, attesissimo film live action tratto da una delle iconiche attrazioni dei parchi tematici Disney. Rassegna inedita Cinema e Musica con 4 titoli esclusivi: “Amazing Grace”, docu-film su Aretha Franklin, “Per Lucio”, docu-film sul grande Lucio Dalla, “Extraliscio punk balera”, capolavoro presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2020, chiude il ciclo un titolo iconico dei 40 anni, “The blues brothers”. Numerosi inediti del cinema europeo quali “I profumi di Madame Walberg”, “Mandibules – due uomini e una mosca”, “La felicità degli altri”, “Corpus Christi”, “La terra dei figli” e lo spettacolare “Sogni di Grande Nord”, che coniuga narrazione e immagini imperdibili per un viaggio attraverso l’Alaska e i suoi paesaggi.

Numerose le anteprime in programma per il mese di agosto con le anticipazioni di “Fast & furious 9” il 3 agosto, “Come un gatto in tangenziale 2” il 14 e 15 agosto e “Me contro te 2” il 18 agosto.

Inizio proiezioni ogni sera alle ore 21.30, apertura biglietteria alle ore 20.30. All’interno del Parco di Villa Bottini è attivo un servizio bar ogni sera, a disposizione degli spettatori. Biglietto di ingresso intero 6,00 euro ridotto 5,00, over 65 anni e under 12 anni ed è confermata la formula abbonamento 5 ingressi Euro 22,00. Alcuni spettacoli e le anteprime hanno prezzi diversi, indicati nel dettaglio del programma. Info e preacquisti su www.luccacinema.it e sui social Facebook e Instagram Luccacinema.

S 19-giu Nomadland D 20-giu Nomadland L 21-giu A quiet place II Anteprima M 22-giu The father M 23-giu 100% lupo Prima visione/Esclusiva G 24-giu In the mood for love (ed. restaurata) Prima visione V 25-giu Volevo nascondermi S 26-giu Il cattivo poeta D 27-giu Il cattivo poeta L 28-giu Amazing Grace Prima visione/Esclusiva M 29-giu Un altro giro M 30-giu Raya e l'ultimo drago Prima visione/Esclusiva LUGLIO G 01-lug Minari Prima visione V 02-lug Rifkin's festival S 03-lug Rifkin's festival D 04-lug Comedians L 05-lug Per Lucio Prima visione/Esclusiva M 06-lug The father M 07-lug Crudelia G 08-lug Sogno di grande Nord Prima visione/Esclusiva V 09-lug Nomadland S 10-lug I profumi di Madame Walberg Prima visione/Esclusiva D 11-lug Lei mi parla ancora Prima visione/Esclusiva L 12-lug Extraliscio Punk Balera Prima visione/Esclusiva M 13-lug Una donna promettente Prima visione/Esclusiva M 14-lug Croods 2 – una nuova era Anteprima G 15-lug Due Prima visione/Esclusiva V 16-lug I predatori S 17-lug Mandibules - due uomini e una mosca Prima visione/Esclusiva D 18-lug Caro Diario 40° Estate Cinema L 19-lug Film a sorpresa 40° Estate Cinema M 20-lug Nomadland M 21-lug Spirit il ribelle Prima visione/Esclusiva G 22-lug La felicità degli altri Prima visione/Esclusiva V 23-lug Corpus Christi Prima visione/Esclusiva S 24-lug Un altro giro D 25-lug La terra dei figli Prima visione/Esclusiva L 26-lug The blues brothers 40° Estate Cinema M 27-lug Minari M 28-lug Jungle Cruise Anteprima G 29-lug 800 eroi Prima visione/Esclusiva V 30-lug Rifkin's festival S 31-lug The father