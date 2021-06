Cultura e spettacolo



Fabio Genovesi questa sera in San Micheletto per il suo ultimo libro

martedì, 15 giugno 2021, 09:15

Questa sera alle 21 presso il complesso di San Micheletto Fabio Genovesi presenterà il suo ultimo libro edito da Feltrinelli "Il calamaro gigante". Tante storie in una per emozionarci come sa fare solo questo grande scrittore che ci tocca fin nel profondo. Talvolta divertendoci fino alle lacrime altre volte facendole sgorgare dalla commozione che solo lui sa smuovere.

In quest'ultimo libro Fabio Genovesi manda tanti messaggi uno di questi è che i sogni vanno portati avanti sempre, e non dobbiamo mai dire la parola "ormai" e soprattutto dobbiamo saper raccontare storie e regalare solo cose che amiamo e non brutture che fanno male all'anima. Non importa se siamo strani, se la gente ci guarda male perché non siamo uguali a loro, questo libro è un grido, messaggio d'amore che parte dalle profondità dell'oceano dove tutti siamo nati e che ci ricorda quanto prezioso sia questo mondo meraviglioso che stiamo distruggendo.