'Festival della Risata', su Youtube l'intervista al comico Gianni Fantoni

mercoledì, 9 giugno 2021, 16:03

Proseguono le visite guidate gratuite, promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, all'interno del Complesso Conventuale di San Francesco a Lucca. Le visite, condotte da archeologi e storici dell'arte, avranno luogo domenica 13, 20 e 27 giugno alle ore 17,00

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:59

Una raccolta di illustrazioni scaturite dal sensibile animo di Antonio Federico che hanno emozionato e sensibilizzato milioni di persone che le hanno condivise sui canali social

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:53

È uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2021 della Sagra Musicale Lucchese, che ancora vive dell’eco del concerto memorabile in San Francesco di domenica 30 maggio con le note splendidamente eseguite dai maestri Uto Ughi al violino e Bruno Canino al pianoforte

martedì, 8 giugno 2021, 15:53

Notturno è il titolo del nuovo progetto artistico della Zerocinqueottotre Cineproduzioni diretto da Emanuel Nencioni, un cortometraggio che verrà girato a Lucca nel mese di giugno

martedì, 8 giugno 2021, 14:49

Camilla Boniardi, che in tantissimi conoscono come "Camihawke", sceglie la città di Lucca per presentare al pubblico il suo primo romanzo

martedì, 8 giugno 2021, 14:34

Il premio TV a Vincenzo Mollica e Domenico Iannacone, Lella Costa che legge Rodari, gli aforismi con Fabrizio Caramagna, il virologo Fabrizio Pregliasco, la storia delle Olimpiadi nel cinema e molto altro