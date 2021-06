Festival della sintesi, ecco il programma della 6^ edizione

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 8 giugno 2021, 15:53

Notturno è il titolo del nuovo progetto artistico della Zerocinqueottotre Cineproduzioni diretto da Emanuel Nencioni, un cortometraggio che verrà girato a Lucca nel mese di giugno

martedì, 8 giugno 2021, 14:49

Camilla Boniardi, che in tantissimi conoscono come "Camihawke", sceglie la città di Lucca per presentare al pubblico il suo primo romanzo

martedì, 8 giugno 2021, 14:24

"Vincenzo Placido lo consideravo un amico, era molto preparato e bravo a spiegare le poesie di Giovanni Pascoli. Si intendeva di tutto, aveva la battuta pronta ed era intelligente oltre ad essere simpatico, sempre disponibile e legato alla sua famiglia". Queste le parole di Maria Cristina Pettorini

lunedì, 7 giugno 2021, 17:51

Soddisfazione all'Isi Machiavelli: studentessa del Civitali, Sara Nanini dell'indirizzo moda e made in Italy, si aggiudica il primo premio ad Urbania (Urbino), nel concorso nazionale in memoria di Mario Criscillo

lunedì, 7 giugno 2021, 17:35

In proseguimento delle celebrazioni per il 950° anniversario della consacrazione della Cattedrale di San Martino (1070-2020) l'associazione Terzo Millennio, in collaborazione con Ente Chiesa Cattedrale e Cooperativa Idea, propone un ciclo di visite guidate tematiche alla Cattedrale lucchese

lunedì, 7 giugno 2021, 17:30

L'associazione Terzo Millennio propone un ciclo di incontri articolati in conferenze affiancate da lezioni itineranti, alla riscoperta del patrimonio storico-artistico lucchese: dall'urbanistica medievale alla città cinquecentesca, dalla signoria Guinigi alla storia delle cinte murarie cittadine