Festival 'L'Augusta', ecco il calendario: si parte con Dante

giovedì, 17 giugno 2021, 15:08

Domani 18 giugno alle 18.30 presso la libreria Ubik Lucca ci sarà la presentazione del libro "Sa'Id. La risposta sei tu" di Chiara Fossombroni (casa editrice Scatole Parlanti)

giovedì, 17 giugno 2021, 12:52

Favole in musica, in programmavenerdì 18 giugno alle 21 (al teatro del Giglio), è il primo appuntamento del cartellone Piazza del Giglio, la rassegna multidisciplinare tra lirica, prosa, teatro di narrazione, danza e momenti per ragazzi

giovedì, 17 giugno 2021, 12:44

Dopo oltre 200 anni, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ritornano “in patria” due importanti opere realizzate dagli artisti lucchesi Matteo e Vincenzo di Bertone Civitali, realizzate a cavallo fra XV e XVI secolo per adornare un altare pensile posto sulla parete sud della chiesa di San Frediano,...

giovedì, 17 giugno 2021, 09:57

Saranno undici gli appuntamenti dell'edizione 2021 del Francigena International Arts Festival, sette nel mese di luglio e quattro nel mese di agosto

giovedì, 17 giugno 2021, 09:11

"Lucca Premia la danza - Premio alla carriera a Sylvie Guillem" che si terrà al Teatro del Giglio sabato 19 giugno alle ore 21. La consegna del premio sarà preceduta da un'intervista condotta dal direttore dell'Holland Dance Festival Samuel Wuersten

mercoledì, 16 giugno 2021, 16:02

GianPaolo Mazzoli è il nuovo direttore dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" di Lucca. Docente del "Boccherini" e direttore dell'orchestra del conservatorio cittadino, ha ottenuto oltre il 70% dei voti disponibili, prevalendo sull'altro candidato, Giorgio Fazzi, titolare della cattedra di Pianoforte principale