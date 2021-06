Cultura e spettacolo



Festival L'Augusta: martedì secondo appuntamento su guerra, giornalismo e geopolitica

sabato, 26 giugno 2021, 15:24

Martedì 29 giugno ore 21 si terrà il secondo appuntamento del festival L'Augusta - La Fortezza delle Idee. Sul trittico guerra, giornalismo e geopolitica si confronteranno l'ammiraglio Nicola De Felice, il professore Gian Piero Joime, i giornalisti Gian Micalessin, Franco Nerozzi e Alberto Palladino. I posti, a sedere, sono prenotabili tramite messaggio whatsapp al numero 380 148 1747.

Al centro del dibattito "La guerra in mezzo a noi: guerra, giornalismo, geopolitica" sarà il ruolo dell'Italia nello scacchiere geopolitico, energetico e militare e il racconto dai fronti caldi nel mondo dove si combatte, a cui il nostro Paese è unito da motivi strategici, militari ma anche umanitari.

"Dopo il successo del colloquio su Dante fra Marcello Veneziani e Antonio Rapisarda - scrive il presidente dell'associazione Iacopo Di Bugno - affrontiamo un tema di stretta attualità. Grazie a un parterre di ospiti di rilievo, il tema della 'guerra in mezzo a noi' sarà delicato sia dalle esperienze dei giornalisti di guerra che dal punto di vista tecnico-militare e scientifico".

I relatori:

Nicola De Felice, ammiraglio di divisione - ora nella riserva - ha comandato diverse fregate e caccia lanciamissili della nostra Marina Militare, partecipando a quasi tutte le operazioni NATO, europee e nazionali dalla guerra del 1982 in Libano ai nostri giorni. Ha assolto molteplici incarichi di Stato Maggiore, è stato Addetto militare in Tunisia e presidente dei Centri di eccellenza italiani nella NATO. Il suo ultimo incarico, terminato nel 2018 insieme al suo servizio attivo, è stato quello di Capo della Marina Militare Italiana in Sicilia.

Gian Piero Joime, docente di economia dell'ambiente e del territorio. È consigliere scientifico del polo della mobilità sostenibile dell'Università La Sapienza di Roma. Ha svolto attività di studio per diversi centri di ricerca italiani e internazionali ed è autore, e coautore, di diversi saggi. Fa parte del Comitato d'onore de L'Augusta.

Gian Micalessin, giornalista di guerra dal 1983. Da allora ha raccontato più di 40 conflitti dall'Afghanistan all'Iraq, alla Libia e alla Siria passando per le guerre della Ex Jugoslavia, del Sud Est asiatico, dell'Africa e dell'America centrale. Scrive per Il Giornale e ha collaborato per le più importanti testate nazionali ed internazionali. I suoi reportage e documentari sono stati trasmessi dai più importanti network nazionali ed internazionali.

Franco Nerozzi, fin da giovanissimo ha seguito come reporter indipendente numerosi conflitti degli anni '80 e '90 in Africa, in Asia e in Europa. I suoi lavori sono stati trasmessi dalle principali televisioni italiane ed estere. Abbandonato il mondo dell'informazione, ha frequentato per alcuni anni l'ambiente dei soldati di ventura, Dal 2001 dirige l'organizzazione di volontariato Popoli. A L'Augusta presenterà il suo libro "Nascosti tra le foglie".

Alberto Palladino, giornalista, ha coperto alcuni degli scenari di crisi più importanti degli ultimi anni, raccontando fra gli altri la secessione in Ucraina e la guerra antiterroristica in Siria. Collaborando con importanti testate nazionali e straniere, ha realizzato reportage dal Kosovo, embedded con la missione italiana, o dall'Azerbaijan e anche breaking news dai luoghi di eventi importanti e tragici come gli attacchi di Parigi.