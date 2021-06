Cultura e spettacolo



Il Baluardo di nuovo in concerto

venerdì, 4 giugno 2021, 17:42

Finalmente si torna in concerto in presenza. Dopo quasi nove mesi, il Baluardo di nuovo in scena domenica 20 giugno alle ore 18.



"Siamo in piazzetta Mansi - riporta Elio Antichi - sotto la Biblioteca Governativa in S. Maria Nera riprendendo il nostro percorso laddove abbiamo dovuto sospenderlo. E' un concerto inserito nella Festa della Musica voluta dalla Comunità Europea e patrocinata dal Ministero della Cultura Italiano. Presenteremo musiche di De Marzi, Majero, Bullock, Schonberg, Sting, Modugno, Cohen, Morricone, Piovani, Lennon e Weston".



Il concerto è all'aperto e sarà rispettato quanto disposto dalle leggi in materia anti covid. Per questo si consiglia di presentarsi almeno 20 minuti prima del concerto. Ingresso gratuito su prenotazione a prenotazioni@coroilbaluardo.it . Info 348 2334867. al pianoforte Lorenzo Corsaro, dirige Elio Antichi.