"Il racconto di Manon Lescaut": un evento musicale organizzato dall'associazione Alice Benvenuti onlus

venerdì, 4 giugno 2021, 17:42

Finalmente si torna in concerto in presenza. Dopo quasi nove mesi, il Baluardo di nuovo in scena domenica 20 giugno alle ore 18

venerdì, 4 giugno 2021, 15:37

Appuntamento in giardino, in Lucchesia, sabato 5 e domenica 6 giugno, con orario 10-18: i Giardini di Ville e Palazzi Lucchesi vi aspettano per due giornate specialmente dedicate in tutta Europa al Giardino!

venerdì, 4 giugno 2021, 13:37

In occasione della fine del suo mandato come direttore artistico del Teatro del Giglio di Lucca, il maestro Aldo Tarabella ha voluto pubblicare il suo saluto

venerdì, 4 giugno 2021, 13:35

Giovanni Tommaso, lunedì 7 giugno, parteciperà, con il contributo della Banca del Monte di Lucca, alla presentazione del suo recentissimo libro: “Abbiamo tutti un blues da piangere”, edito da Albatros, nella splendida cornice di Palazzo Pfanner, alle 18,00

venerdì, 4 giugno 2021, 13:06

Torna la quarta edizione di Musicart con un ricco appuntamento di eventi culturali a villa Bottini dall'8 al 20 giugno a villa Bottini

venerdì, 4 giugno 2021, 10:47

Ancora due week end in compagnia dell'arte di "Frédéric Bruly Bouabré, grazie alle aperture straordinarie della mostra antologica "Frédéric Bruly Bouabré. Arte Alfabeto Universale", questo fine settimana e il prossimo