Cultura e spettacolo



Il ricordo di Carla Fracci nelle note di Uto Ughi e Bruno Canino

martedì, 1 giugno 2021, 17:23

Si è concluso con un omaggio a Carla Fracci il concerto da tutto esaurito dei maestri Uto Ughi e Bruno Canino. Un momento toccante e lieve al tempo stesso, proprio come i passi di danza dell’etoile milanese definita ‘prima ballerina assoluta’ dal New York Times. Per lei, scomparsa lo scorso 27 maggio, i due musicisti hanno eseguito la Danza degli spiriti beati dall’Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck.

L’esecuzione, magistrale e intensa, domenica (30 maggio) ha chiuso il recital in San Francesco, appuntamento clou della 58esima edizione della Sagra Musicale Lucchese. Un successo annunciato, con due mostri sacri del panorama musicale italiano e internazionale come il violista Uto Ughi e il pianista Bruno Canino, che ha segnato la piena ripresa della musica dal vivo per l’associazione presieduta da Luigi Rovai.

La risposta del pubblico non si è fatta attendere, con un tutto esaurito registrato già due settimane prima del concerto e moltissime persone interessate che hanno partecipato seguendo la diretta streaming dalla pagina Facebook o dal canale YouTube della Sagra Musicale Lucchese, piattaforme sulle quali la performance può essere ancora ascoltata on demand.

“Davvero grande la soddisfazione per la riuscita di un evento di così significativo valore al quale da tempo stavamo lavorando. Non era scontato – ha detto il presidente Rovai – che il recital di Uto Ughi e Bruno Canino potesse realizzarsi in presenza di pubblico. Ringrazio la città di Lucca per aver accolto con entusiasmo questa ripresa degli spettacoli dal vivo: la Sagra Musicale Lucchese, sebbene sia la più antica associazione del territorio, ha ancora molto da offrire alla città che l’ha vista nascere e che ha saputo cogliere la bellezza della speciale unione tra musica e architettura religiosa”.