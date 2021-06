Cultura e spettacolo



Instore di Deddy allo Sky Stone: posti esauriti

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:22

E' già sold-out l'instore di Deddy allo Sky Stone & Songs. Venerdì 18 giugno, a partire dalle 15, l'idolo delle giovanissime, proveniente dal talent show 'Amici', infatti, incontra le sue fan nel negozio di dischi di Lucca e, con alcuni giorni di anticipo, sono terminati i posti disponibili per prendere parte all'evento, nonostante sia stata aggiunta una terza fascia oraria, a partire dalle 17:30, per dare la possibilità di incontrare Deddy a un numero ancora maggiore di fan, sempre nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Sono, quindi, tre i turni di accesso all'instore: alle 15; alle 16:30 e alle 17:30 e l'orario, se diverso dalle 15, è scritto sul pass. In questo modo, il numero di persone in attesa per l'ingresso sarà contingentato, rendendo più semplice il rispetto del distanziamento sociale. Per questo, la raccomandazione è quella di presentarsi alla fila – che si snoderà in piazza Napoleone, dove gli spazi consentono di evitare assembramenti – solo all'orario indicato sul pass e non prima.

Altra raccomandazione è di presentarsi con la mascherina, indispensabile per entrare all'interno del negozio. Lo staff provvederà a misurare la temperatura e a fornire il gel per la sanificazione delle mani alla persona (solo una, anche se minorenne, su disposizione della casa discografica) che – munita di pass e cd – potrà entrare e incontrare Deddy.

Una volta terminato l'incontro, non si potrà sostare di fronte o nelle vicinanze del negozio, al fine di non creare assembramenti.