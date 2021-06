Cultura e spettacolo



Johannes Trümpler inaugura la stagione musicale della FLAM

sabato, 12 giugno 2021, 14:49

Martedì alle ore 18,30, presso la Cattedrale di San Martino, avrà inizio la stagione concertistica della FLAM, vale a dire quel “Cantiere della Musica” che è giunto in questo 2021 alla sua XVIII edizione. Il Cantiere della Musica, nel corso di tutti questi anni, ha proposto centinaia di concerti, conferenze e tante altre iniziative. Oggi sono 4 le rassegne da cui è costituito: “Musica in cattedrale” col festival organistico internazionale e la rassegna di cori; poi Il Canto degli Alberi, storica manifestazione estiva che quest’anno si svolgerà presso il Giardino Botanico (a partire dal 9 Luglio tutti i venerdì fino alla fine di Agosto); poi ancora Lucca Fora – Concerti in periferia, che quest’anno toccherà la storica Pieve di S. Maria del Giudice, poi le parrocchiali di Montuolo e Stabbiano (10-18 e 28 Settembre). Infine il Cantiere di Natale con vari concerti nel periodo natalizio, assieme alle iniziative portate avanti a livello scolastico nel Comprensivo 2 (progetto Crescendo, Natale insieme ecc.).

Saranno presenti interpreti prestigiosi della musica organistica, cameristica e operistica, con la fresca presenza di giovani musicisti che già hanno conquistato un rilievo internazionale come la pianista Gaia Federica Caporiccio, il contrabbassista Giacomo Banella e la cantante Elena Fioretti. Il Cantiere della Musica fa parte oggi del grande progetto denominato “Il ‘700 Musicale a Lucca” e salvo qualche rara eccezione, nei programmi dei suoi concerti è sempre presente la musica del XVIII secolo. Tutte queste iniziative sono sostenute attraverso i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio, della Fondazione Banca de3l Monte di Lucca e del Comune di Lucca, Assessorato alla Cultura, attraverso i bandi del Progetto Vivi Lucca.

La Rassegna “Musica in Cattedrale” www.musicaincattedralelucca.com è stata ideata in collaborazione con l’Opera del Duomo, centro d’arte e cultura.

Il Concerto di Martedi prossimo è il primo del Festival Organistico internazionale e vedrà come ospite Johannes Trümpler, organista titolare della Cattedrale cattolica di Dresda (Hofkirche) dove si trova uno dei più famosi organi di Gottfried Silbermann. L’idea della rassegna, attraverso la presenza di alcuni particolari organisti, è quella appunto di collegarsi idealmente ad altri luoghi, altre chiese ed altre cattedrali dove è presente e molto forte, a vari livelli, la tradizione organistica.

Trümpler eseguirà: 1. Théodore Dubois (1837 - 1924): Entrée à la Cortège e Adoratio et Vox Angelica 2. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Fuga in re minore-BWV 538 b, Toccata in re minore BWV 538 a „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’“ à 2 claviers et pédale / il canto nel soprano BWV 662. 3. Jehan Alain (1911 - 1940): Variations sur „Lucis Creator“ Postlude pour l’Office de Complies 4. Louis Vierne (1870 - 1937): Naïades; Carillon de Westminste.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti. Consigliabile la prenotazione (347 9692694). Necessaria la mascherina insieme alla piena disponibilità a prendere posto e mantenere le distanze come da disposizioni in corso.