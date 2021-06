L'ambasciatore della Costa d'Avorio in visita al Palazzo delle Esposizioni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 12 giugno 2021, 12:04

Si è aperta venerdì 11 giugno nella Chiesa di San Cristoforo (via Fillungo) nel cuore del centro storico di Lucca, la mostra "Art Beat", dell'artista altoatesino Aron Demetz (Vipiteno 1972), riconosciuto come uno dei maggiori scultori contemporanei italiani

venerdì, 11 giugno 2021, 18:45

Nuova diretta dalla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca per un incontro con Vincenzo Imperatore e il suo nuovo libro #Salviamoci (Casa Editrice Chiarelettere)

venerdì, 11 giugno 2021, 16:53

Si rinnova per la seconda stagione consecutiva il festival culturale "L'Augusta, La Fortezza delle Idee", organizzato dall'omonima associazione. Tra il 25 giugno e il 27 luglio, ben 6 incontri all'insegna di attualità, politica, storia, filosofia e cultura generale, che si svolgeranno in Piazza Napoleone, nel cuore del centro storico

venerdì, 11 giugno 2021, 12:26

Il Dance Meeting entra nel vivo delle sue attività tradizionali con le “incursioni urbane”, danza e musica si fondono per regalare emozioni in luoghi suggestivi della città di Lucca

venerdì, 11 giugno 2021, 11:33

La musica di Mozart e Brahms, ma anche quella di Glazunov e Saint-Saëns per un concerto che vedrà protagonista una formazione particolare, con il trio formato da Alberto Bologni, violino, Gianfranco Dini, corno, e Giuseppe Bruno, pianoforte

giovedì, 10 giugno 2021, 23:02

Restituito alla città dopo un anno il Teatro del Giglio: il sipario si è chiuso l’anno scorso dopo la messa in scena della Carmen e non si è potuto più alzare per la chiusura resa necessaria per il contenimento del contagio da Covid19. Foto di Ciprian Gheorghita