Le “acrobazie” di Alessandro Trasciatti

mercoledì, 2 giugno 2021, 22:26

di francesca sargenti

Alessandro Trasciatti, nato a Lucca nel 1965 ha fatto l’archivista, il postino e il piccolo editore, ha pubblicato i suoi primi racconti su “Nuova Prosa” nel 1991 e in seguito ha collaborato a varie riviste di letteratura, e in diretta dalla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca che ha presentato il suo ultimo libro "Acrobazie. Storie brevi e brevissime" con Valentino Ronchi e Gina Truglio.

“E’ un libro che si è costituito per accumulo – ha raccontato lo stesso Trasciatti - con testi scritti nell’arco di una ventina d’anni che poi ho messo insieme. In questo libro ho messo tantissimo della mia vita privata ma si mischia con tante “balle” “.

Attraverso questi racconti il lettore è accompagnato in un viaggio di scoperta dell'indole umana. Lungo il dispiegarsi dei racconti si visiteranno luoghi familiari e sconosciuti, meandri di stanze e di indumenti, labirinti mentali e percorsi infantili, in un continuo carosello di scoperte e di intuizioni sorprendenti per la loro semplicità: vere e proprie acrobazie che tengono col fiato sospeso sino al sospiro finale, subito interrotto da un nuovo esercizio in un dipanarsi di altre sorprese ed emozioni, di racconto in racconto.

“I testi del libro costruiscono un dialogo con il lettore, e il montaggio finale è ciò che lo rende unico e sta riscuotendo apprezzamento sia da parte dei lettori che dalle recensioni che escono ogni giorni – ha proseguito l’autore – ma verso le quali personalmente sono molto perplesso, perchè nonostante scriva da tanti anni, non mi ci sono ancora abituato”.

Assieme ai racconti nel libro troviamo anche degli schizzi realizzati dall’autore, uno dei quali è stato scelto dall’editore per la copertina.

“I disegni sono nati molto prima del libro – ha continuato a raccontare Alessandro Trasciatti – quello scelto per la copertina rappresenta una coppia in precarissimo equilibrio sulla punta di una piramide, che possono essere visti come due acrobati, ma anche come una coppia, e mi è sembrato che potesse concentrare l’idea dell’equilibrio e dell’acrobazia. Dentro ci sono altri disegni a scandire la divisione in parti del libro”

Alessandro Trasciatti sabato 5 giugno dalle 17:00 alle 18:30 firmerà le copie del suo libro "Acrobazie. Storie brevi e brevissime" presso la Libreria Ubik di Lucca.

Il libro è acquistabile presso la Libreria Ubik di Lucca e on line sul sito www.lucca.ubiklibri.it per riceverlo in tempi rapidissimi direttamente a casa.