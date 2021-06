Cultura e spettacolo



L’umanità cercata ed illustrata dalla finestra di un social network

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:59

di francesca sargenti

“Un libro che attraverso il fumetto racconta storie vere, storie importanti: Dove la narrazione delle parole e delle immagini è il filo conduttore del libro”, con queste parole l’autore, Antonio Federico, ha presentato il suo libro “L’umanità cercata ed illustrata dalla finestra di un social network” in occasione dell’evento organizzato dalla Libreria Ubik di Lucca e coordinato da Gina Truglio, titolare della libreria, che si è svolta lunedì 7 giugno, ma che è disponibile on line sulla pagina Facebook della Libreria.

Una raccolta di illustrazioni scaturite dal sensibile animo di Antonio Federico che hanno emozionato e sensibilizzato milioni di persone che le hanno condivise sui canali social.

Antonio Federico si è presentato a Gina Truglio e a tutto il pubblico raccontando come da bambino fosse molto chiuso, non parlava con nessuno a causa di una malattia che lo ha portato spesso negli ospedali. Un bambino che si sentiva rapito da un mondo che non voleva accettare, avendo toccato da vicino la morte. Un bambino, che grazie all’amore della propria famiglia, alla grande forza di volontà che tutti dovrebbe imparare a conoscere tramite gli altri, all’autostima e al disegno, suo compagno di vita e di gioco, è sopravvisuto e oggi è qui con noi per parlarci di sé e delle sue illustrazioni.

Aprendo il libro si scoprono notizie tristi, commoventi, ma anche divertenti raccontate attraverso le immagini che fanno riflettere sul senso della vita. Disegni che raccontano storie di persone comuni e non, attraverso i quali sono affrontati temi quali il bullismo, il Covid, la solidarietà, la solitudine, la diversità, e molti altri ancora.

Un libro di speranza che in maniera divertente e saggia trasmette tantissima positività, grazie al messaggio che gli stessi disegni riescono a trasmettere al lettore.

Sabato 12 giugno dalle 11:00 alle 13:00 Antonio Federico firmerà le copie del libro e disegnerà per il pubblico in diretta presso la Libreria Ubik.

Il libro è acquistabile presso la Libreria Ubik di Lucca e on line sul sito www.lucca.ubiklibri.it per riceverlo in tempi rapidissimi direttamente a casa con la consegna gratuita.