Cultura e spettacolo



Mostra di street-art a Villa Agnese

giovedì, 24 giugno 2021, 14:21

Villa Agnese ospiterà da venerdì 25 giugno Storytelling, la nuova mostra di stART – Open your Eyes, che con la cura di Gian Guido Grassi racconterà attraverso 15 opere i primi 4 anni di attività dell’associazione che ha introdotto a Lucca la Street art promuovendola nel territorio della Toscana.

Da forma espressiva di contestazione, la Street art si è oggi affermata come un movimento artistico planetario irrompendo oltre il suo contesto vocazionale e militante “la strada” fino a raggiungere i musei più prestigiosi al mondo come la Tate modern di Londra, il Louvre a Parigi e recentemente Palazzo Strozzi a Firenze con l’installazione La Ferita di JR.

All’interno della bella villa liberty, situata in Viale Agostino Marti 177, giusto davanti le mura cinquecentesche della città di Lucca, potranno essere ammirate durante tutto il mese di luglio alcune delle opere prodotte da stART in occasione dei progetti che ha realizzato: ogni mostra o iniziativa ha visto infatti la nascita di alcune stampe che, per la prima volta, vengono presentate nel loro insieme dandoci la possibilità di vivere un viaggio, flashback attraverso momenti e luoghi differenti; incontreremo un caleidoscopio di artisti affermati nell’ambito dell’arte contemporanea e non soltanto della scena urban al livello internazionale: Tellas, Interesni Kazki, OZMO, Aris, NOCURVES, Francesco Barbieri, Zed1, Moneyless (di cui ricordiamo il grande cuore affisso sulla cima della Torre Guinigi per la Festa del Lavoro durante i giorni del lockdown nel 2020), Alexey Morosov e Giulia Noeyes.

L’inaugurazione sarà venerdì 25 giugno, ore 18; sarà offerto un aperitivo e costituirà un momento di incontro per la vita culturale lucchese a cui parteciperanno anche gli artisti.

Per la prima volta verrà aperta al pubblico la rinnovata Villa Agnese, luogo privilegiato della città, situata a pochi passi da Porta Santa Maria e Porta San Jacopo; costruita nel 1920 oggi ospita un B&B di grande pregio e mira a diventare, sotto la direzione di Alicia, luogo di incontro tra viaggiatori e cittadinanza, nuovo spazio di arte e cultura che ospiterà esposizioni ed altre iniziative come il "CineGiardino", evento patrocinato dal comune di Lucca che si terrà tutti i mercoledì di luglio e a settembre.