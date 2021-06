Parla anche lucchese l'iniziativa benefica dell'heavy metal nazionale per il personale sanitario

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 5 giugno 2021, 11:50

A lanciarlo, un gruppo di persone, tra cui artisti e attivisti lucchesi: il documento, dal titolo "Una città da immaginare" è aperto alla sottoscrizione e alla condivisione dei cittadini

sabato, 5 giugno 2021, 09:02

Tornano il Dottor Balanzone e Arlecchino con Ape teatrale, dopo il successo dello scorso anno, a riempire le piazze e i quartieri intorno al centro storico e nei paesi e le frazioni della nostra città

venerdì, 4 giugno 2021, 18:32

Un evento musicale di grande qualità il cui ricavato andrà in beneficenza: questo è "Il racconto di Manon Lescaut" che si terrà domani (sabato 5 giugno) alle 20.30 nella chiesa di San Romano

venerdì, 4 giugno 2021, 17:42

Finalmente si torna in concerto in presenza. Dopo quasi nove mesi, il Baluardo di nuovo in scena domenica 20 giugno alle ore 18

venerdì, 4 giugno 2021, 15:37

Appuntamento in giardino, in Lucchesia, sabato 5 e domenica 6 giugno, con orario 10-18: i Giardini di Ville e Palazzi Lucchesi vi aspettano per due giornate specialmente dedicate in tutta Europa al Giardino!

venerdì, 4 giugno 2021, 13:37

In occasione della fine del suo mandato come direttore artistico del Teatro del Giglio di Lucca, il maestro Aldo Tarabella ha voluto pubblicare il suo saluto