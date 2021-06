Prima edizione Nazionale del “Premio in memoria di Mario Criscillo”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 7 giugno 2021, 17:35

In proseguimento delle celebrazioni per il 950° anniversario della consacrazione della Cattedrale di San Martino (1070-2020) l'associazione Terzo Millennio, in collaborazione con Ente Chiesa Cattedrale e Cooperativa Idea, propone un ciclo di visite guidate tematiche alla Cattedrale lucchese

lunedì, 7 giugno 2021, 17:30

L'associazione Terzo Millennio propone un ciclo di incontri articolati in conferenze affiancate da lezioni itineranti, alla riscoperta del patrimonio storico-artistico lucchese: dall'urbanistica medievale alla città cinquecentesca, dalla signoria Guinigi alla storia delle cinte murarie cittadine

lunedì, 7 giugno 2021, 11:53

Martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, tre serate con il Guitar Festival, la rassegna dedicata alla sei-corde organizzata nell'ambito della stagione Open dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini"

lunedì, 7 giugno 2021, 11:27

Martedì 8 giugno alle ore 11 presso l’aula magna del Liceo Classico “Machiavelli” di Lucca si terrà un incontro letterario dedicato a Giovanni Pascoli, durante il quale verrà ricordata la figura del Prof. Vincenzo Placido recentemente scomparso

lunedì, 7 giugno 2021, 10:27

L'associazione musicale "Sui passi di Puccini" ritorna al pubblico proponendo una serie di eventi per questa estate 2021 presentando il ricco calendario della "II^ Rassegna Estiva" dedicata in memoria di Livio Lucchesi

sabato, 5 giugno 2021, 16:34

In esposizione fino al 6 giugno le opere di nove artisti contemporanei che mettono lo sguardo del pubblico al centro