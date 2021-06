Cultura e spettacolo



Riprende in presenza 'MusicArt', quarta edizione

venerdì, 4 giugno 2021, 13:06

L'Associazione Artistico Culturale "APS Laboratorio Brunier", dopo un periodo di restrizioni causa covid-19 in cui ha realizzato l'attività artistica musicale in streaming, riprende in presenza MusicArt IV Edizione inserita nel Vivi Lucca 2021 dall' 8 al 20 giugno 2021 presso Villa Bottini via Elisa, 9 - Un Bene Culturale da Valorizzare.



Come anche nelle manifestazioni precedenti, il programma del Laboratorio Brunier assieme alla valorizzazione del territorio e dei giovani artisti propone un evento d'importanza nazionale, una tavola rotonda su Dante con personaggi di assoluto rilievo che si prefiggono di far vedere cosa e come la poesia del sommo poeta sia entrata nelle musiche del presente. Coordinati dal prof. Renzo Cresti, parleranno il Presidente della Società Dantesca di MIlano, M° Adriano Bassi, il compositore Antonio Bellandi e il Presidente della Società Italiana di Musica Contemporanea M° Andrea Talmelli che per l'occasione ha scritto un brano su testo dantesco che verrà eseguito in prima assoluta da Maria Bruno e dall' Ensemble Brunier. La manifestazione prevede tanti eventi con la Direzione Artistica della prof.ssa Maria Bruno:



- La Mostra d'Arte "Espressioni d'Artista" in cui sarà presente anche la Galleria d'Arte Giovani a cura di Anna Maria Domicelli.

- Concerti in cui non mancherà anche lo spazio dei giovani musicisti con gli eventi "Giovani Artisti in opera".

- Conferenze: una in ricordo del professor Francesco Giuseppe Petrini e l'altra dedicata al nostro sommo poeta Dante Alighieri.

- Sfilate di moda per 3 giorni di seguito con i vari stilisti di fama Nazionale.

- Visite guidate a cura di SadìDandà

- Uno spazio dedicato ai bambini con Laboratori Storico Artistici ed il teatro dei Burattini di Piero Nissim.



14 giorni in cui lo spettatore, accompagnato dai nostri collaboratori Hostess Letizia De Cesari e Steward Yasser Alcover Cabrera, può immergersi in una atmosfera magica, così da scegliere l'evento di suo gradimento, il tutto avvolto sempre dall'effluvio di note musicali che si espandono in tutta la Villa a cura di Matteo Fracch.



Di seguito il programma nel dettaglio:



• La Mostra d’Arte “Espressioni d’Artista”, osserverà l’orario quotidiano pomeridiano, dalle 15:00 alle 19:30; il sabato e la domenica, di mattina dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30.

ARTISTI ESPOSITORI: Luigi Anedda, Davide Belluomini, Laura Corre, Anna Maria Domicelli, Henda, Gavia, Angelika List, Michele Lovi, Francesca Ore

GALLERIA D’ARTE GIOVANI: Virgilio Lazzari, Ezechiele Mercatelli, Tazio Mercatelli

• Le visite guidate, a cura di SadìDandà, la Guida Turistica Sara Paoletti, si svolgeranno nelle domeniche 13 e 20 Giugno 2021, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

• I Laboratori Storico-Artistici si svolgeranno da lunedì 14 a sabato 19 Giugno 2021, dalle 8:00 alle 13:00.

Martedì 08/06/2021 – ore 17:30: Inaugurazione Mostra d’Arte “Espressioni d’Artista” con la presenza delle autorità. Musiche a cura delle Professoresse Maria e Loredana Bruno ospite la Violinista Dinorah Abela.

Mercoledì 09/06/2021 – ore 17:30: Storie di Donne e di Arte: Presentazione del Libro "Villa Trossi. Storia di una dimora livornese e delle sue famiglie" di Anna Ventimiglia | Astarte Edizioni. Intervergono Anita Paolicchi (Editrice e Moderatrice) e Veronica Carpita (Direttrice Fondazione Trossi Uberti).



Intrattenimento Musicale eseguito da Maria Bruno Soprano - Violino Dinorah Abela - Loredana Bruno Pianoforte

Giovedì 10/06/2021 – ore 18:00: Concerto Lirico “Aspettando l’estate” - Laboratorio LALi. A cura di Graziano Polidori.

Venerdì 11/06/2021 – ore 17:30: Conferenza “Una memoria culturale del territorio di Lucca” dedicata al Professor Francesco Giuseppe Petrini. A cura di Daniela Bartolini. Intrattenimento Musicale eseguito da Maria Bruno Soprano - Violino Dinorah Abela - Loredana Bruno Pianoforte

Sabato 12/06/2021 – ore 17:30: Concerto “Giovani Artisti in Opera”. Con gli alunni del Liceo Musicale “F. Palma” di Massa e gli alunni del Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca partecipanti al Laboratorio PCTO Brunier “All’Opera ragazzi” a cura della prof.ssa Maria Bruno.

Domenica 13/06/2021 – ore 17:30: Conferenza La dolcezza ancor dentro mi suona - Dante Alighieri e la musica del presente. Tavola Rotonda a cura di Renzo Cresti, musicologo, già direttore e docente presso l’ISSM Boccherini, Socio onorario SIMC. La musica nella Commedia, con Interventi di Antonio Bellandi, compositore, direttore d’orchestra e musicologo. Dante e il melodramma a cura di Adriano Bassi, musicologo, Presidente Società Dante Alighieri di Milano. Dante e la sua eredità nella musica pop di Andrea Talmelli, compositore, Presidente della Società Italiana di Musica Contemporanea (Dante e la SIMC). A conclusione dell’incontro la prima esecuzione mondiale del brano di Andrea Talmelli La femmina balba - dal XIX° Canto del Purgatorio con il Soprano Maria Bruno e l’Ensemble Brunier; Intrattenimenti Musicali con brani e danze medievali a cura degli alunni PCTO Brunier Sara Federici - Federica Gagliardi – Filippo Gisonni - Delia Leica - Vittoria Moschetti – Ginevra Sassetti preparati dalle prof.sse Maria e Loredana Bruno e Guido Masini. Violino Dinorah Abela. Chitarra Lorenzo Osenga. Pianoforte Matteo Fracch.



Lunedì 14/06/2021 – ore 17:00: Giovani Artisti in Opera – Rappresentazione dell’Opera lirica Bastiano e Bastiana di Wolfang Amadeus Mozart. Interpreti gli alunni del Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca a cura dellaeprof.sse Maria Bruno e Lucia Coli. Introduce la prof.ssa Lucia Bianucci.

Martedì 15/06/2021 – ore 17:00: Saggio di fine anno degli allievi del Laboratorio La.C.Russ (Laboratorio di Cultura Russa) Brunier a cura di Lisa e Tatiana.

Mercoledì 16/06/2021 – ore 17:30: Sfilata Ast Last, a cura di Simona Valori Atelier

Giovedì 17/06/2021 – ore 17:30: Sfilata Dal Vintage al Contemporaneo, a cura di Anna Maria Domicelli, assistente Letizia De Cesari.

Venerdì 18/06/2021 – ore 17:30: Sfilata Affreschi Contemporanei, a cura di Noel Maggini

Sabato 19/06/2021 – ore 17:30: Spettacolo di burattini per bambini e famiglie. Le Storie del Marsupio - Fiabe in musica animate da un teatrino portatile, di e con Piero Nissim del "Crear è bello" Teatro di burattini di Pisa

Domenica 20/06/2021 – ore 17:30: Giovani Artisti in Opera - Concerto della Scuola QuattroquArti di Lucca a cura di Lucia Pacini.