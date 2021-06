Cultura e spettacolo



‘Salviamoci’, il libro di Vincenzo Imperatore

venerdì, 11 giugno 2021, 18:45

di francesca sargenti

Nuova diretta dalla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca per un incontro con Vincenzo Imperatore e il suo nuovo libro #Salviamoci (Casa Editrice Chiarelettere). Un libro che sta facendo parlare molto di sé, una guida pratica per resistere all’emergenza economica post-pandemia con consigli di facile applicabilità su mutui, prestiti da pagare, tasse e cartelle fiscali, risparmi, redditi e pensioni.

Giornalista pubblicista, Vincenzo Imperatore collabora con quotidiani e riviste specializzate e conduce un programma radiofonico di analisi politico-economico-sociale dei fenomeni calcistici.

In questo libro fornisce un vero e proprio kit di sopravvivenza per imprenditori in difficoltà e cittadini che stanno beneficiando della sospensione delle rate di un mutuo, ma si chiedono come faranno a pagare quando la moratoria sarà interrotta.

Tra qualche mese, infatti, milioni di famiglie, quasi senza reddito, potranno ritrovarsi a non riuscire a pagare rate e prestiti, tasse e cartelle fiscali. Molti negozi, bar, ristoranti, hotel, palestre e altre attività non riapriranno, e le piccole e medie imprese non riusciranno a costituire tesoreria sufficiente per ripartire. Nei bilanci delle banche, questa drammatica situazione si tradurrà nell’aumento vertiginoso dei crediti deteriorati. La stretta creditizia sarà molto più pesante di quella vissuta dopo la crisi del 2008.

Se questo è lo scenario che si prospetta, come possiamo salvarci? Attraverso il racconto di casi e storie vere, avvalendosi della testimonianza di professionisti del settore, commercialisti, avvocati ma anche cittadini e imprenditori in difficoltà, Vincenzo Imperatore presenta soluzioni concrete per non rischiare di perdere tutto e per difendere i propri risparmi e il diritto a una pensione dignitosa.

L’autore ha così voluto informare i cittadini sugli strumenti che possono essere utilizzati per una una via di uscita alternativa di fronte alle difficoltà economiche: si parla quindi del ravvedimento operoso, avviso bonario, di dilazione del debito, della legge sul sovraindebitamento, e molto altro ancora. Perché per reagire c’è un unico modo: anticipare i tempi.

