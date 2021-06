Tanti premi per gli alunni di strumento musicale dell’I.C. Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 3 giugno 2021, 16:42

Un incontro in diretta Facebook, sulla pagina istituzionale del comune di Lucca, per affrontare quelle che sono a tutti gli effetti le conseguenze psicologiche del Covid. L’appuntamento è per domani pomeriggio, venerdì 4 giugno, alle 18.30, sulla pagina Facebook del comune

giovedì, 3 giugno 2021, 16:10

Si terrà a Lucca, presso gli ampi spazi della palestra Genesi Fitness, sabato 10 e domenica 11 luglio la prima edizione del Lucca Summer Dance un evento dedicato al ritorno della Danza in presenza, una vetrina per il ballerino, al movimento espresso in ogni sua forma, capace di stimolare ed...

giovedì, 3 giugno 2021, 13:27

Anche questa estate torna il festival culturale "L'Augusta - la Fortezza delle Idee", organizzato dall'omonima associazione. Si tratta della seconda edizione e si svolgerà sempre in centro storico

mercoledì, 2 giugno 2021, 22:26

Alessandro Trasciatti, nato a Lucca nel 1965 ha fatto l’archivista, il postino e il piccolo editore, ha pubblicato i suoi primi racconti su “Nuova Prosa” nel 1991 e in seguito ha collaborato a varie riviste di letteratura, e in diretta dalla pagina facebook della Libreria Ubik di Lucca che ha...

mercoledì, 2 giugno 2021, 13:39

A GreenheArt, Gardens & Lifestyle di Picciorana, Lucca, lo spazio non convenzionale dove l’arte scopre e nutre il giardino interiore di ciascuno, Valentina Ramacciotti esporrà RE-GENERATION: dal 5 al 30 giugno

mercoledì, 2 giugno 2021, 13:18

Cavalcando a pieno il tema dell'edizione 2021, "Generazioni", l'AFL ha attinto dal Fondo Giampiero Brancoli, che raccoglie oltre 6000 immagini, un corposo nucleo di foto che Brancoli ha scattato nel corso della sua permanenza in Russia, come fotografo in forze alla Armata Italiana in Russia (ARMIR)