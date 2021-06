Tornano le incursioni urbane di danza e musica

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 19 giugno 2021, 08:45

Gli studenti dei corsi Bachelor of Art all'estero per vivere esperienze lavorative nell'industria musicale

venerdì, 18 giugno 2021, 15:23

Al via le visite guidate alla mostra a partire dal 20 giugno. Un progetto sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

venerdì, 18 giugno 2021, 13:14

Al via sabato 19 giugno con programmazioni ininterrotte fino a domenica 5 settembre, la 40^ edizione di EstatecinemA, il cinema all’aperto allestito nel parco di Villa Bottini a Lucca

venerdì, 18 giugno 2021, 12:18

Hanno lavorato per mesi e adesso sono pronti a presentare le loro opere al pubblico lucchese. Sono nove allievi del Master Mai (Musica applicata all'immagine) che hanno composto la musica per tre cortometraggi girati dagli studenti di Regia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma

giovedì, 17 giugno 2021, 15:08

Domani 18 giugno alle 18.30 presso la libreria Ubik Lucca ci sarà la presentazione del libro "Sa'Id. La risposta sei tu" di Chiara Fossombroni (casa editrice Scatole Parlanti)

giovedì, 17 giugno 2021, 13:49

Sei appuntamenti serali, dal 25 giugno al 27 luglio. Dopo aver anticipato alcuni dei big che parteciperanno al festival, l'associazione culturale L'Augusta comunica il calendario degli appuntamenti de "La Fortezza delle Idee", rassegna culturale arrivata alla seconda edizione