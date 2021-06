Cultura e spettacolo



Una mostra fotografica dedicata alla Compagnia dei Balestrieri

sabato, 12 giugno 2021, 14:38

di chiara grassini

Dal 12 al 27 giugno la casermetta San Pietro, sede della compagnia dei balestrieri, ospiterà una mostra fotografica dedicata alla compagnia dei balestrieri in collaborazione con i fotografi del Culture Club che hanno curato gli scatti.



La presentazione dell'evento si è aperto con un ricordo del gonfaloniere Giorgio Serafini, recentemente scomparso.

"Tra gli obiettivi quello di far conoscere le attività della compagnia alla cittadinanza e avvicinare il più possibile i giovani all'associazione- ha affermato il presidente Giuseppe Dal Poggetto- I fotografi hanno fatto le foto ai soci dell'organizzazione in giro per la città per poi scegliere le migliori. Un modo per divulgare ancora di più tutto questo è certamente l'uso dei social. Dopo 51 anni di attività ci dovrà essere un ritorno di immagine e un futuro migliore ma soprattutto far conoscere aglli studenti le attività dell'associazione storica.

Tra gli intervenuti il presidente del Culture Club Gianluca Martinucci, soddisfatto della collaborazione e dell'accoglienza della compagnia dei balestrieri.Vuole portare avanti un progetto, ovvero una mostra fotografica dedicata al "Palio di San Paolino". Soddisfatta anche Raffaella Orlandi che ha ringraziato l'associazione storica per l'accoglienza.

In programma, come ha anticipato Giuseppe Dal Poggetto, il torneo nazionale Fib (federazione italiana balestrieri) che si terrà alle ore 17 del 3 luglio in piazzale Arrigoni. Sarà una sfida tra le città di Lucca, Massa Marittima e San Marino.