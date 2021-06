Visite guidate alla mostra su Civitali

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:42

Il 26 giugno, il Real Collegio di Lucca inaugura la stagione estiva 2021 con una riflessione importante e necessaria: nel pomeriggio si terrà, infatti, l’incontro “Salute mentale e cura tra riabilitazione e bisogni sociali

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:16

Prima che si metta in movimento il Comitato Insabbiamento e Martinicca, dico subito che la proposta di Fabio Barsanti di destinare parte dei soldi dell’intesa con casa Ricordi per trasformare l’abbandonato Caffè Caselli in un luogo di esperienze pucciniane mi trova pienamente d’accordo

martedì, 22 giugno 2021, 17:11

Continua il ricco cartellone di eventi di Piazza del Giglio, la rassegna multidisciplinare fatta di incontri, recital lirici, danza, reading e proposte per ragazzi e ragazze che anima le sere estive di fronte al teatro

martedì, 22 giugno 2021, 13:41

Il Puccini Museum, per l'Estate 2021, ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati a Giacomo Puccini uomo, oltre che compositore di fama mondiale, alle sue passioni, alla sua musica

martedì, 22 giugno 2021, 10:06

Secondo il modello del Big Bang, l'Universo ebbe origine con una "esplosione", che riempì tutto lo spazio, a partire da un punto materiale. Dopo questo momento ogni particella cominciò ad allontanarsi velocemente da ogni altra particella

martedì, 22 giugno 2021, 10:06

Venerdì 25 giugno inizia nello scenario di Piazza Napoleone la seconda edizione del festival culturale L'Augusta - La Fortezza delle Idee. Ospiti saranno Marcello Veneziani e Antonio Rapisarda