100 anni con Piazzolla in piazza del Giglio

mercoledì, 14 luglio 2021, 19:21

«Il tango trasgredisce – scriveva Jorge Louis Borges - e lì sta la sua attrattiva. In quella sensazione di libertà che accende tutti i tipi d'emozione. Il tango conquista in modo semplice perché l'ascoltarlo o vederlo ballare invogliano ad infilarsi un paio di scarpe da tango e lasciarsi condurre.»

Al maestro indiscusso del tango argentino, Astor Piazzolla, è dedicato Astor Querido – 100 anni con Piazzolla, ideato e scritto da Fabrizio Mocata in occasione dei 100 anni dalla nascita del musicista e compositore argentino. L'appuntamento, realizzato dal Teatro del Giglio in collaborazione con l'Associazione Culturale Tango Querido di Lucca, è in programma venerdì 16 luglio (ore 21.30) in piazza del Giglio.

Con le radici del tango argentino, Piazzolla ha saputo combinare con infinita creatività influenze di culture diverse come il jazz e il klezmer, approdando a un rigore compositivo di matrice classica; la sua musica accede ai grandi teatri, viene suonata da musicisti del calibro di Yo-Yo Ma, Gidon Kremer, Salvatore Accardo, ed è oggi indiscutibilmente parte di un repertorio di grande spessore musicale. In Astor Querido – 100 anni con Piazzolla, Fabrizio Mocata pone l'accento sulle diverse sfaccettature del grande compositore argentino. Al centro dello spettacolo c'è la musica di Piazzolla nelle sue diverse accezioni, e un doveroso tributo a due figure del tango classico che hanno avuto un'influenza fondamentale nello sviluppo del suo stile, Carlos Gardel e Anibal Troilo, che rappresentano il legame con il tango classico e il trampolino di lancio per la sua ricerca musicale, accompagnata dalla profonda conoscenza di compositori come Ginastera, Bach, Bartok. Fabrizio Mocata, pianista e compositore, è l'unico italiano ad aver presentato la sua musica con un concerto nel Festival Mundial del Tango di Buenos Aires. Per questo spettacolo, Mocada ha scelto due grandi solisti di fama internazionale: Walter Lucherini, virtuoso del bandoneon, e il sassofonista Silvio Zalambani che si è distinto con grandi produzioni originali in Europa e in America Latina. Guida del percorso musicale sono la parola e il racconto affidati all'attrice Giulia Perelli, che si è distinta ad altissimi livelli sia nel teatro che nel cinema. Preziosa la presenza delle coreografie originali di due celebri coppie di ballerini argentini, Melina Mourino & Luis Emilio Cappelletti, Celeste Rey & Sebastian Nieva, che si esibiranno venerdì sera in piazza del Giglio insieme ai musicisti.

Prezzi: biglietto per posto unico 12 euro, ridotto per soci UniCoop FI 10 euro. Informazioni e acquisti online sul sito www.teatrodelgiglio.it e su www.TicketOne.it