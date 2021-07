Cultura e spettacolo



A GreenheArt “Il Giardino Interiore”: conferenza-concerto 432hz di e con Emiliano Toso

venerdì, 23 luglio 2021, 16:47

Per coltivare il nostro “Giardino Interiore” e ritrovare la gioia di stare insieme, nel giardino del GreenheArt, Emiliano Toso presenta un entusiasmante concerto a 432hz.

Immersi nei suoni della Natura, le melodie del pianoforte di Emiliano, coinvolgeranno i sensi in un percorso di quiete e di meraviglia al fine di stimolare il benessere fisico e spirituale.

Momenti artistici e scientifici legati a momenti esperienziali.

Domenica 25 luglio alle ore 20.30 a Picciorana (Lucca), Via della Picciorana 262. Contributo di partecipazione € 22,00, da acquistare esclusivamente online a questo link https://bit.ly/3k8i3Vr.

Portate un cuscino dove sedere e un proposito da seminare, ascoltando le magiche melodie e le vibranti note del pianoforte, di una speciale serata estiva!

Questo è un concerto fortemente in linea con le caratteristiche dell’Associazione Culturale Paola Favilla, che è l’anima di GreenheArt, che promuove e sostiene attività rivolte al benessere personale e collettivo.

Un concerto sponsorizzato in esclusiva da Oleodinamica Viareggio di Giorgio Tombolini, azienda strategica per il buon funzionamento e il “benessere” dei progetti nautici e non solo.

Ph.D Emiliano Toso Biologo Cellulare è un Musicista Compositore a 432Hz. Dopo la laurea in Scienze Biologiche nel 1998, nel 2008 consegue il dottorato in Biologia Umana presso l’Università di Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari. Intraprende così un’importante carriera scientifica che lo porterà a lavorare per 16 anni come Associate Director responsabile del gruppo di Biologia Molecolare presso la Merck–Serono nel set up di metodi approvati da FDA ed EMA. Accanto a questa sua ricerca scientifica, coltiva contestualmente una profonda ricerca di crescita personale e la sua passione per la musica e per la composizione. Nel 2013 Emiliano Toso stravolge la sua vita realizzando un sogno: incide il suo primo album: Translational Music®.

Questo album che inizialmente doveva essere un auto-regalo inizierà a diffondersi sempre più divenendo un vero e proprio progetto di integrazione tra Biologia e Musica a 432Hz.

Supportato ed affiancato dal Dott. Bruce Lipton, da questo momento inizierà ad essere invitato in tutto il Mondo come relatore a conferenze internazionale per tenere concerti che integrano scienza e musica. La sua attività di biologo/musicista compositore lo porterà negli anni a viaggiare in Italia ed all’Estero coinvolgendo ogni anno migliaia di persone, aprendo convegni di personaggi di spicco internazionale quali Bruce Lipton, Gregg Braden, Donald Walsch, il Dott. Franco Berrino, Deepak Chopra e molti altri. Traducendo le vibrazioni universali e favorendo il benessere fisico ed emozionale, le sue composizioni sono utilizzate in centri olistici, in laboratori di ricerca scientifica quali l’istituto Marques di Barcellona, ed ospedali come il San Raffaele di Milano, il Bambin Gesù, il San Camillo ed il Gemelli di Roma.