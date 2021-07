Cultura e spettacolo



'A Voice for Europe', aperte iscrizioni al concorso canoro

domenica, 4 luglio 2021, 14:48

Domenica 8 agosto a Lucca presso la Lym Academy, situata in via Orzali, n.377, dalle ore 16, si terranno le Selezionie la Finale Regionale di "A voice for Europe/Una Voce per l'Europa: Italia" edizione 2021, prestigioso concorso canoro internazionale giunto alla sua 53^ edizione.

L'ingresso all'evento organizzato da LYM academy e dalla responsabile Regionale del Festival Antonella Pera, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-covid e attualmente non è consentita la partecipazione del pubblico nell'area delle esibizioni, il concorso sarà pertanto a porte chiuse alla presenza dei soli concorrenti.

I partecipanti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e in lingua straniera), si contenderanno l'accesso alle Finali Nazionali nei giorni 1,2,3 settembre a Riccione

Sarà una giuria qualificata di addetti ai lavori del settore musicale a valutare le esibizioni,

La giuria sarà composta dai maestri: Vijai Pierallini, diplomato in violino presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, Titolare della scuola di Musical "Lym" di Lucca; Loreta Siderman collaboratrice per oltre 20 anni della Società del Contrabbasso di Lucca, fondatrice dell'Associazione "Il Mondo dei Bambini",autrice del libro "Il Treno della Felicità" sotto il patrocinio ONU Italia e il musical "Un Mondo Ideale" con musiche di Paolo Tommasi e Fulvio Pietramala, vincitore del primo premio nazionale " Musica Speranza" Negli anni i suoi numerosi progetti artistici dedicati ai bambini hanno ottenuto patrocini e riconoscimenti dalle più importante istituzioni nazionali ed internazionali, tra cui l'ONU di Bruxelles e Presidenza della Repubblica Italiana., Presidente della LYM Academy; Simone Rossi Cantante pop-lirico Vocal coach. Spiccano tra le sue esibizioni Sanremo nuovi Talenti e concerti in vari teatri d'Italia e d Europa tra cui il ballo delle debuttanti a Vienna rappresentando l'Italia. Perfezionatosi con il prof. FRANCO FUSSI, è ora è insegnante come vocal coach nella sua scuola Vocalab di Viareggio.

Marcello Marchetti Del Rio, musicista compositore, produttore di giovani artisti emergenti nel panorama Indie rock italiano. Fonico audio con studio di registrazione su Daw Pro Tools. Collabora con: Jam Music Accademy, Maison Blanche recording, Holophonic virtual audio, new age music.

Sarà inoltre presente il m° Roberto Ammanniti in rappresentaza della Noveeventi.

Per informazioni ed Iscrizioni: Antonella Pera tel 334/3308960

Tutte le informazioni sul Festival sono sul sito ufficiale https://www.voceeuropa.it.

IL FESTIVAL: "Una Voce per l'Europa" è una storica rassegna ideata nel 1968 da un'idea del Patron CAV. UFF. SILVIO GIORGETTI. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso su Rai 1, con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e rimase in auge per 26 anni. Fra gli artisti passati dal Festival si ricordano Zucchero e Laura Pausini. "Una Voce per l'Europa" è oggi organizzata da Nove Eventi Srl, società di produzione fonografica e affermata realtà che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo anche per i giovani talenti. Nove Eventi è società organizzatrice anche del Festival di Castrocaro 2012-2018, Sanremo Rock & Trend Festival, Baby Voice.

La Finalissima 2021 si terrà a Riccione, evento che sarà registrato e mandato in onda su SKY e reti MEDIASET. Al Vincitore verrà offerta la realizzazione di un videoclip che potrà essere pubblicato sul canale musicale Vevo. Al vincitore e/o ad uno o più finalisti potrà essere inoltre offerto un contratto fonografico oppure la promozione del brano in gara via radio/tv/web-tv o aperture di importanti concerti nazionali.