Al Caffè de La Versiliana in edizione serale con Giuliana De' Medici Almirante e Stefano Cecchi si presenta l'ultimo libro di Aldo Grandi

martedì, 27 luglio 2021, 13:30

Si parlerà ancora di libri e di storia al Caffè de La Versiliana in edizione serale in programma per la serata di mercoledì 28 luglio alle ore 21.30. Sul palco del Caffè di Marina di Pietrasanta sarà infatti protagonista il giornalista Aldo Grandi autore del libro dedicato alla biografia di Giorgio Almirante per vent’anni segretario nazionale del Movimento sociale italiano e per quaranta parlamentare di spicco della “Prima repubblica”.

A ripercorrere la complessa biografia dell'uomo e del politico che ha attraversato i i momenti più significativi del Novecento insieme ad Aldo Grandi sarà sul palco anche la figlia di Almirante, Giuliana De' Medici, segretaria della “Fondazione Giorgio Almirante” intervistati entrambi dal giornalista e opinionista de La Nazione Stefano Cecchi

L'ingresso è libero. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.