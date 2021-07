Cultura e spettacolo



Al Real Collegio una serata di divertimento con “La Combriccola”

martedì, 27 luglio 2021, 08:48

Giovedi 29 agosto alle ore 21,00 al Real Collegio – Chiostro Santa Caterina, ancora una serata di divertimento in compagnia del “La Combriccola” che si esibisce in vernacolo “parlar lucchese”.



Questa volta la compagnia teatrale proporrà al pubblico la divertentissima commedia in vernacolo “Mamma mia questa tennologia” di Marco Nicolosi.



Siamo ai giorni nostri...in una famiglia come tante, dove la vecchia mentalità contadina si scontra con le nuove generazioni spesso vuote e iper tecnologiche, fino ad innamorarsene a sua volta...tra una risata e l'altra ci ritroveremo a riflettere sull'uso eccessivo e maldestro della tecnologia...ops tennologia!



Gli attori della commedia sono: Maurizio Allegrini, Barbara Salvetti, Mauro Ridolfi, Serena Celli, Barbara Ricci, Matteo Rugani, Stefano Cesaretti, Marco Nicolosi.



Dietro le quinte Donatella Belluomimi, Leandro Sargenti, Jessica Orsi.