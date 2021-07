Cultura e spettacolo



Anteprima Festival, gli aperitivi della sintesi

venerdì, 9 luglio 2021, 15:09

Nella sua formula estiva, quest'anno il Festival della sintesi propone cinque aperitivi, che si terranno al bistrot Undici Undici e al ristoro del baluardo San Salvatore. Cinque appuntamenti culturali en plein air per trattare di brevità intelligenti nella letteratura, nell'arte, negli aforismi e nel vernacolo lucchese.

Lunedì 26 luglio alle 18:30 in piazza Antelminelli all'Undici Undici il primo appuntamento, dedicato a Gianni Rodari a 100+1 anni dalla sua nascita. In programma la presentazione del Meridiano Mondadori curato da Daniela Marcheschi, critica letteraria e antropologa delle arti. All'incontro insieme alla curatrice saranno presenti Marco Corsi, vicedirettore dei Meridiani, Francesca Pinchera, editor di Mondadori, Grazia Gotti, curatrice di Rodari a colori. L'appuntamento sarà coordinato da Giusi Baldissone, docente di Letteratura italiana all'Università del Piemonte Orientale.Da martedì a venerdì gli aperitivi si terranno tutti alle 18:30 al ristoro del baluardo S. Salvatore. Martedì 27 il giornalista e scrittore Nanni Delbecchi presenta il suo libro Quattro passeggiate. Lucca-Milano-Roma-Venezia assieme a Daniela Marcheschi e Giusi Baldissone. Mercoledì 28 sarà la volta di Fabrizio Caramagna e la Guida galattica per aforisti, una chiacchierata con il più grande cultore e autore italiano di aforismi a cura di Fabrizio Salvetti, con il commento musicale di Marco Bachi, bassista della Bandabardò. Giovedì 29 La sintesi nell'arte con Paolo Bolpagni, direttore del Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, e l'"artista dissidente" Raul Gabriel. Infine, venerdì 30, un tuffo nelle tradizioni e nella lucchesità con lo scrittore Giampiero Della Nina e le sue Storie di corte. In programma anche letture in vernacolo a cura di Elio Antichi.

Il Festival della sintesi è promosso dall'associazione Dillo in sintesi con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte, Comune di Lucca, Lucca Promos e The lands of Giacomo Puccini.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero. Il programma del festival su www.dilloinsintesi.it