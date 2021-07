Cultura e spettacolo



Cluster, incontro con Mauro Montalbetti

giovedì, 8 luglio 2021, 15:40

Ancora non si è spenta l’eco del successo dell’incontro con il direttore artistico del Festival Pucciniano di Torre del Lago, Giorgio Battistelli e la Cluster propone per sabato 10 luglio alle ore 17 nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca un altro personaggio tra i più eseguiti e premiati nel mondo della musica. Si tratta di Mauro Montalbetti, attualmente direttore artistico del Cantiere internazionale d’arte di Montepulciano. Anche in questo caso si tratta di un valido avvicinamento tra Festival che si occupano di lirica (vedi il Pucciniano di Torre del lago) o di musica del presente come quello di Montepulciano.



Tra l’altro Montalbetti arriva fresco fresco dal grande successo ottenuto all’Opera Festival di Ravenna con la sua nuova opera “Teodora”. Uno stimolo in più per Renzo Cresti, coordinatore di questi “Incontri col Maestro” che la Cluster organizza in seno al Puccini Chamber Opera Festival, che ha proposto sinora dieci opere eseguite in prima assoluta nel Teatro di San Girolamo, nell’ex Cavallerizza e mercoledì scorso al Teatro del Giglio. Tutte composte da giovani artisti provenienti da varie parti del mondo. Va precisato che l’evento di mercoledì sera ha visto la presenza di un folto pubblico che ha lungamente applaudito le due nuove opere da camera dei giovani autori italiani Antonio Ferdinando Di Stefano e Andrea Ottani, visibilmente emozionati nel vedere i loro lavori debuttare sul prestigioso palcoscenico del Teatro del Giglio. Un merito ulteriore per la Cluster che da dieci anni dedica la sua attività alla musica dei giorni nostri, facendo ascoltare nuovi brani di giovani compositori, sia locali che provenienti da ogni parte del globo attraverso scambi di produzione efficaci e meritori. Portare nella nostra città personaggi del gotha internazionale come Giorgio Battistelli e Mauro Montalbetti, significa inoltre imbastire un dialogo costruttivo che sicuramente darà in futuro esiti positivi con collaborazioni di indubbio valore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti in base alle disposizioni sanitarie.