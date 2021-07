Cultura e spettacolo



Continuano ad animare la calura i 'Chiostri D’Estate' al Real Collegio

lunedì, 19 luglio 2021, 13:33

Questo lunedì 19 luglio, l’Associazione Musicale Sui Passi di Puccini organizza il concerto dei Diffusion Brass Quintet. Il Diffusion Brass Quintet nasce nell'agosto del 2017. Unito dalla passione per la musica e stimolato dalla ricerca dell'eccellenza culinaria, il gruppo, ha come obiettivo primario la diffusione della cultura musicale. La 2° edizione della rassegna musicale estiva Sui passi di Puccini è dedicata a Livio Lucchesi e si tratta di quindici appuntamenti nei territori pucciniani delle campagne lucchesi per riscoprire i luoghi del Maestro e i suoi scritti, affidati a giovani promesse del panorama musicale lucchese.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti (si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell'inizio). Prenotazione consigliata al numero WhatsApp +39 329 3676132

Ed eccoci finalmente arrivati alla 6° edizione di Virtuoso&Belcanto, un evento unico e straordinario nel panorama dei festival dedicati alla musica Classica. Il prestigioso festival rappresenta la massima coniugazione tra alta formazione, competizione ed espressione per la musica Romantica a livello mondiale. Docenti e studenti che si incontrano nei mesi estivi in intense sessioni di studio dal vivo e online ed esecuzione dal vivo concentrate in due dense settimane. Il Festival rende possibile l’incontro tra generazioni, tra l’esperienza e la passione, tra la conoscenza profonda e la voglia di imparare. Una straordinaria sinfonia di sentimenti e talento invade la città di Lucca, celebrando al meglio il patrimonio culturale musicale di questa città.



Martedì 20 Luglio alle ore 21:15 si terrà nel Chiostro di S. Caterina del Real Collegio Il concerto inaugurale del festival Virtuoso & Belcanto con Jan Bjoranger, Yejin Gil, Mark Gothoni, Paul Cortese e Yuko Miyagawa. Musiche di Grieg e Fauré.



Il biglietto è acquistabile sul sito Virtuoso.event o alla biglietteria in location prima del concerto.

Giovedì continua la 17esima edizione del Festival Lucca Jazz Donna. Lo spettacolo del 22 è dedicato ad Antonello Vannucchi, grande musicista lucchese scomparso nel 2019 e uno degli ideatori del festival Lucca Jazz Donna. I brani strumentali composti da Vannucchi e proposti per il concerto, saranno accompagnati dai testi scritti appositamente dalla cantante Michela Lombardi, pezzi che sono stati ri-arrangiati da Marco Cattani e saranno da loro eseguiti insieme all’Ensemble CLJ Group. La formazione che suonerà sul palco è composta da Michela Lombardi alla voce, Marco Cattani alla chitarra, Fabrizio Desideri al sax, Franco Santarnecchi alle tastiere, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Il concerto del 22 Luglio inizia alle 21.00, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio. L’entrata è dal lato di via Cavallerizza, la prenotazione non è obbligatoria, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero 3280628802 o scrivere una mail a: prenotazioniluccajazz@gmail.com



Venerdì 23 luglio ore 21 è di nuovo la volta del Lucca Classica Music Festival che per la sua terza serata nel Chiostro del Real Collegio organizza il concerto del Quartetto Werther (Premio Abbiati Piero Farulli 2020) con le musiche di Mahler, Beethoven e Schumann. La formazione è così composta: Misia Iannoni Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Simone Chiominto al violoncello e Antonino Fiumara al pianoforte.



Il biglietto è di 5 euro, acquistabile sul sito Luccaclassica.it o direttamente in location prima del concerto.